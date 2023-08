José Antonio López Guerrero: "Antes de las vacunas ya había potenciales antivacunas"

Sostiene que un país no investiga porque es rico, sino que es rico porque investiga.Son varios los mantras que repito en mis conferencias y programas de radio, también en mi último libro de memorias. Además de que sin ciencia no hay futuro. Hay que leer ciencia, hay que escuchar ciencia, hay que vivir ciencia...

¿Y cuál es el secreto para que la ciencia llegue a la sociedad?Lo importante es tener autoridad de lo que se está hablando. Y luego, algo que muchos científicos olvidan, es que hay que dejar el narcisismo intelectual y tener una capacidad de empatía muy alta para saber a qué público va dirigida la charla. Yo he hablado tanto a residencias de ancianos como a niños de 7 años.

Se jugó también con el miedo.Veían que obtenían más fama y se hacían más virales si sus mensajes eran negativos. El primer mensaje es que no se tienen todas las respuestas, si ya no habría nada que investigar, la ciencia es siempre una búsqueda. Y no dudo en cambiar de opinión a medida que los nuevos datos apuntan en diferentes direcciones.