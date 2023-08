Ana López Trenco: "Vivimos en una sociedad que ha idealizado la felicidad"

¿Cuáles son los motivos? Una de las razones es que ahora se habla más que nunca de salud mental y eso contribuye a eliminar los prejuicios que existían sobre el tema y a visibilizar esta problemática. Ahora la gente es capaz de identificar más rápido y mejor cuándo no se siente bien y de pedir ayuda. Este cambio de percepción explica una parte de ese incremento de los casos.

"Cuanto antes se acude a un profesional, mejor es la recuperación y menos impacto tiene en nuestra salud".

Sin embargo, los datos hablan de que la mitad de la población española se siente triste y deprimida… Hay que diferenciar entre enfermedad mental y tristeza porque tendemos a psiquiatrizar la vida diaria. El duelo ante una pérdida o la frustración no son ni enfermedades ni trastornos que deban tratarse. Son situaciones normales que los seres humanos tenemos que afrontar para poder recuperarnos y seguir adelante. Que la mitad de la población se sienta triste en un momento dado no significa que esté enferma.

Entonces, ¿Cuándo es el momento de acudir a un especialista? Entonces, ¿Cuándo es el momento de acudir a un especialista? Cuando una persona tiene un sufrimiento intenso y prolongado en el tiempo que no puede resolver sola. Es ahí cuando debe acudir a profesionales, porque el ser humano tiene una capacidad innata de resiliencia que le permite recuperarse de lo negativo que pasa en su vida.

¿Esa capacidad innata no está funcionando en muchos casos?

El problema es que las épocas de bonanza que atravesamos a lo largo de nuestra vida y que nos hacen tener las cosas más fáciles, no ayudan y no nos preparan adecuadamente para afrontar las dificultades.