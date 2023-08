El ideólogo de la yihad moderna se hizo español al casarse con una mujer de Calanda

El Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo incluye en su informe de 2022 la historia detallada de Mustafá Setmarian Nassar, el ideólogo de la yihad moderna como miembro de Al Qaeda y muy próximo a Bin Laden, al que se le implica como autor del atentado del restaurante El Descanso, en 1985, al lado de la Base Aérea de Torrejón (Madrid), con 18 muertos y sin que se haya juzgado.

El conocido como 'el pelirrojo' o Abu Musab Al Suri (su alias de guerra), tal como lo siguen llamando los miembros de servicios de Inteligencia de todo el mundo, se legalizó en España a mediados de la década de 1980. Y la investigación de las Fuerzas de Seguridad del Estado ha desvelado que se casó con una mujer natural de Calanda (Teruel) para hacerse español.

Setmarian Nassar nació en Alepo (Siria) el 26 de octubre de 1958, huyó de su país a principios de los años ochenta cuando se desató una lucha contra el régimen de Hafez Al Assad (el padre del actual presidente Bashar Al Assad). Como miembro de la Hermandad Musulmana, se marchó primero a Francia, pero en mayo de 1985 ya se detectó su presencia en España.

Un experto en terrorismo islámico consultado por HERALDO señala que la calandina fue una mujerque buscó a través de un despacho de abogados en Madrid, ligado con la defensa de los yihadistas, y que lo hizo para que su entrada en España no despertara sospechas. La mujer, que respondía a las iniciales P. T. y que en esa época tenía 29 años, residía en la capital de España y tuvo conocimiento del pasado de su marido de conveniencia.

La boda en el Registro Civil de Madrid

"El primer dato que se tiene de su presencia en nuestro país fue a finales de mayo de 1985. El 10 de julio de ese año se casó en el Registro Civil de Madrid con una ciudadana española natural de la localidad turolense de Calanda. Fue un 'matrimonio blanco' para conseguir la documentación española", detalla el informe. "Los contrayentes se vieron por primera vez en el Registro el día de la boda y se volvieron a ver por segunda y última vez tres años más tarde, también en el Juzgado, para la separación".

El yihadista Mustafá Setmarian, en una foto de archivo, está investigado por el atentado de 1985 en el restaurante El Descanso, en Madrid, con 18 fallecidos. Su implicación se debe a la acusación de un testigo protegido. Efe

La mujer calandina firmó los documentos con el yihadista,"se besaron y no volvieron a verse hasta tres años después", cuando fueron convocados para firmar las actas de su separación y divorcio. Una disolución matrimonial que se produjo legalmente el 11 de noviembre de 1988.

Con este enlace ficticio, el líder yihadista consiguió "la autorización de residencia, que le fue concedida en marzo de 1986 y después la nacionalidad española, obtenida en diciembre de 1987". Se trata de unos años en los que las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban más dedicadas a seguir a los miembros de ETA que a los yihadistas.

Varias personas de Calanda consultadas por este periódico desconocían la historia, si bien es cierto que este tipo de acuerdos de matrimonio de conveniencia no eran del todo infrecuentes en aquella época. Los extranjeros solían pagar entre 150.000 y 300.000 pesetas (de 901 a 1.803 euros) al ciudadano español que aceptaba este trato. Y el abogado que mediaba en estos acuerdos podía recibir unas 25.000 pesetas (150,25 euros). Así lo reconoció a este periódico una mujer africana que logró esa documentación en Zaragoza a primeros de los años noventa.

Reportaje sobre el matrimonio de conveniencia publicado en Heraldo en 1993. Heraldo

Esa misma inmigrante que cometió ese fraude de ley (no era delito) reconoció que era un fenómeno bastante extendido, y tenían que convivir unos meses con su cónyuge para no levantar sospechas a la Policía Nacional. Entonces se dieron casos de extranjeros en Aragón que fueron expulsados a sus países de origen por detectar que no residían con sus maridos o esposas.

Posteriormente, tras disolver la boda con la calandina, con quien no llegó a residir, el yihadista se volvió a casar en 1989 con la ciudadana española María Elena Moreno, una madrileña a la que conoció en una escuela de idiomas que se convirtió al Islam y le acompañó a Afganistán y Pakistán. El informe oficial describe que residieron en Madrid y Alfacar (Granada), dedicándose a la venta de artesanía.

"Entre los años 1988, fecha en que Setmarian presuntamente conoce Osama Bin Laden, y 1995 su actividad trascurre en viajes constantes a Afganistán, Arabia Saudí, Sudán y Pakistán, donde aparentemente trabajaba como contacto de empresas españolas con firmas de Arabia Saudí", señala un informe de la Comisión General de Información.

En 1995 se trasladó a Londres para dirigir la revista 'Al Ansar', del Grupo Islámico Armado (GIA) de Argelia, y dos años más tarde se le ubica en Kabul, donde se inscribe con su familia en la Embajada de España en Pakistán y comunican su domicilio en la capital afgana.

'El pelirrojo', muy seguido por la Policía

El informe detallado sobre el líder yihadista, al que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, asume que su paradero actual “es un misterio”, aunque el año pasado los canales de comunicación yihadistas difundieron mensajes acerca de que pudo ser ejecutado en abril de 2011 en la prisión siria de Sendaya. Aun así, su muerte no se ha confirmado oficialmente.

Un experto de la Policía Nacional en Aragón valora que su función era "fomentar los atentados con terroristas individualizados", más allá de la creación de cédulas organizadas. "Era un ideólogo muy activo, pero a él no se le consideraba como operativo", agrega a este HERALDO. "Al final si está muerto podrían haberlo matado por todas las partes (desde los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, a quienes se lo entregaron agentes de Pakistán que lo detuvieron en 2005, hasta las autoridades sirias)”.

Setmarian tiene una orden de busca y captura del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional por el sumario 35/01 de la Operación Dátil, que permitió la desarticulación de la célula de Al Qaeda que actuaba en España y fue la acción policial contra el grupo liderado por Bin Laden más importante realizada en Europa.

Rogelio Alonso, la semana pasada en Zaragoza. José Miguel Marco

El catedrático aragonés Rogelio Alonso destacó en el libro ‘La inteligencia, factor clave frente al terrorismo internacional’ que Setmarian, tras haber vivido en España y el Reino Unido, donde fue investigado por los procesos de radicalización y reclutamiento en las redes con destacados predicadores, recaló después en Afganistán.

"Se tiene conocimiento de que ya en 2000 (Mustapha Setmarian) grabó en este país un vídeo empleado para el adoctrinamiento y entrenamiento de radicales. En él, las indicaciones operativas relacionadas con la organización de células se combinaban con máximas ideológicas encaminadas a reforzar el compromiso individual de sus 'alumnos', entre ellas la siguiente: 'El terrorismo es un deber y matar una regla. Todo joven musulmán debe convertirse en terrorista'", explicó.

Radicalizaciones en las prisiones españolas

Por su parte, el informe del Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo ha recalcado que en 2022 se registró una actuación policial en las cárceles. Fue en la prisión de Zuera (Zaragoza), donde se detuvo a un recluso de nacionalidad marroquí acusado de delitos de terrorismo.

Aunque la cifra es inferior a la de 2021, en el que hubo arrestos en cuatro cárceles y además se produjeron otras detenciones de antiguos reclusos que se habían radicalizado en prisión y que al salir quedaron bajo la vigilancia de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, en el balance de las detenciones del yihadismo en España, la comunidad aragonesa, con seis arrestos desde 2015 a 2021, es de las que tiene menos actividad de estos terroristas, muy por debajo de Cataluña (124), Madrid (73), Comunidad Valenciana (37), Andalucía (35) y Melilla (31), que están muy por delante.