La enfermedad renal crónica aumenta y 2.033 aragoneses están en diálisis o trasplantados

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que afecta al 10% de la población adulta española y a más del 20% de los mayores de 60 años, pero está infradiagnosticada. Su incidencia va en aumento, y en Aragón más de 2.000 personas están en tratamiento renal sustitutivo, es decir, precisan de tratamiento de diálisis (624 hemodiálisis y 89 diálisis peritoneal) o trasplante (1.320) para reemplazar la función de sus riñones. Esto representa una tasa de 15,33 episodios por cada 10.000 habitantes.

Desde la Sociedad Española de Nefrología consideran que la prevalencia de la enfermedad renal crónica en sus fases más avanzadas, y concretamente aquellas que requieren de tratamiento renal sustitutivo, ha crecido en España en la última década más de un 30%. Tal y como recoge el registro elaborado anualmente por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, con datos aportados por diez hospitales de la Comunidad, en 2022 se contabilizaron 2.033 pacientes activos, un 4,5% de casos prevalentes más que en 2021. Igualmente preocupante es el incremento de la incidencia, aquellas personas diagnosticadas de enfermedad renal crónica avanzada que iniciaron en 2022 en la Comunidad un tratamiento renal sustitutivo permanente: hemodiálisis (153 casos), diálisis peritoneal (30) y trasplante (9). En total, 192.

Profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes consideran que es una "enfermedad silenciosa" ya que en sus primeros estadios no da sintomatología, sino que esta aparece cuando la pérdida de la función renal es importante. Reclaman medidas de prevención y diagnóstico precoz para frenar el crecimiento de esta patología. Desde Alcer Ebro, que cuenta con más de 1.000 asociados, Cristina Calles, trabajadora social, relata que la primera señal es el cansancio. "La voz de alarma es una analítica de sangre", indica, donde pueden aparecer alteradas la creatinina o la albúmina.

El aumento de la incidencia de la enfermedad renal crónica se relaciona con una mayor esperanza de vida y un envejecimiento de la población aunque, tal y como asegura la nefróloga del Hospital San Juan de Dios, Elena Calvo, principalmente es consecuencia de factores de riesgo como la diabetes o la enfermedad cardiovascular. Más del 50% de los pacientes, asegura, son diabéticos o hipertensos. Influyen, además, factores genéticos, obesidad, tabaquismo y también la ingesta prolongada o frecuente de medicamentos que pueden dañar los riñones, como los antiinflamatorios.

Por ello, los nefrólogos insisten en la importancia de llevar un estilo de vida saludable y activa y seguir una alimentación adecuada, de ahí la importancia de la nutrición. En la Unidad de Hemodiálisis del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que se trasladó hace unos meses al cercano edificio de los Hermanos Capuchinos, se atiende al 50% de enfermos renales de Aragón, con casi 19.000 sesiones al año. Se realizan tres turnos al día, de lunes a sábado, teniendo una media actualmente de 130 pacientes en tratamiento, si bien el centro está preparado para dar servicio a 160. La nefróloga explica que un equipo de voluntarios realiza sesiones de gimnasia adaptadas a cada paciente de forma individualizada durante la sesión de diálisis.

Desde el inicio del programa de trasplante renal, y hasta 2022, la cifra de trasplantes realizados en Aragón era de 2.089. La supervivencia para el periodo 2011-2022, a los cinco años, según el informe de Asistencia Sanitaria, fue del 68,86%, con un incremento de 2,87 años con respecto a 2021.

"Cada caso es un mundo"

Hay pacientes cuya enfermedad cursa muy rápido; en otros, evoluciona más lento. Para la trabajadora social de Alcer Ebro: "La enfermedad renal no entiende de sexo ni edad. Y cada paciente es un mundo". "La diálisis hipoteca su vida. Deben adaptar su día a día a los horarios del tratamiento. Este es uno de los caballos de batalla de la asociación, junto a la importancia de tener una actitud positiva. La diálisis viene a salvarte la vida, no a quitártela". "Es muy difícil compatibilizar trabajo con diálisis". En su opinión, condiciona todas las esferas de la vida del paciente y de su familia, como la personal, social, laboral, psicológica.

"En Alcer Ebro tenemos una coordinación estrecha con los hospitales –afirma–. Desde las consultas de Nefrología nos derivan pacientes y aquí les ayudamos con el itinerario de acogida, pasando por la consulta de Trabajo Social Nutrición, grupos de ayuda...".

Disfrutar de las vacaciones sin interrumpir las sesiones

"Hay que desechar la idea de que las personas con enfermedades no pueden tener vacaciones. Porque todo el mundo tiene derecho a ellas, a descansar, a salir de la rutina de todos los días y a evadirse de las preocupaciones diarias". El depender de una máquina para la diálisis ya no es obstáculo para no disfrutar del verano junto a la familia. Con esta idea en la cabeza, Alcer Ebro ofrece un servicio que permite gestionar que el paciente que lo requiera pueda recibir este tratamiento en el hospital de referencia de su lugar de veraneo, siempre y cuando exista plaza de diálisis disponible en el lugar al que se desplaza.

Este verano han tramitado en torno a 60 peticiones, aunque también hay quien se suma a esta posibilidad en otras fechas a lo largo del año, como Navidades o Semana Santa, alcanzando las 100 solicitudes. España cuenta con 342 unidades de diálisis. En la Federación Nacional Alcer se pueden consultar todos los centros que hay en las distintas comunidades y ciudades para poder elegir los destinos.