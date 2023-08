Una aragonesa en Tenerife: "Tuvimos que salir de casa a las 4.30 porque el fuego estaba cada vez más cerca"

El incendio de Tenerife que se inició el pasado día 15 prosigue su avance en la isla alcanzando un perímetro de 90 kilómetros en el que ha arrasado más de 14.878 hectáreas. A pesar de estos datos, todo parece indicar que, aunque el fuego sigue avanzando, está cerca de ser controlado y algunos de los 12.279 vecinos evacuados han podido regresar a sus casas.

Otros van a esperar aún unos días porque la calidad del aire en los municipios más cercanos al incendio no es buena y las autoridades han recomendado el uso de mascarillas FFP2 en el exterior. Es el caso de la aragonesa Ana María Escudero. Esta profesora zaragozana lleva casi 20 años viviendo en Tenerife y estos días se ha visto afectada por esta catástrofe medio ambiental.

El pasado viernes por la noche tuvo que abandonar su casa de madrugada y lleva 4 días alojada en la de un familiar. “Vivo con mi marido y mi hijo de 6 años en La Matanza de Acentejo, un municipio del norte de Tenerife que forma parte de los 12 que, hasta ahora, han sido afectados por el incendio”, explica Escudero. “Los primeros días seguíamos la evolución de fuego desde la televisión y estábamos bastante nerviosos porque veíamos que se estaba poniendo difícil”, continua.

El pasado miércoles comenzaron a vislumbrar el rojo del fuego en lo alto de las montañas que ven frente a su casa, sobre el monte de la Candelaria, aunque no se esperaba que su municipio fuese a verse afectado. “El fuego se fue propagando hasta que cada vez se veía más desde mi casa e iba afectando a los municipios del norte. Yo estaba bastante nerviosa, pero mi marido y familiares me decían que no me preocupara, que estaba muy lejos, y que seguro que no llegaría cerca”, añade la zaragozana.

La evacuación, de madrugada

La noche del viernes supuso un punto de inflexión. “Había bastante humo en el ambiente y nos picaban la garganta y los ojos. Cuando me acosté, el fuego se veía muy intenso en las montañas frente a mi casa. Empezaba a bajar muy rápidamente y estaba cada vez más cerca, pero me quedé dormida”, recuerda Escudero. “A eso de las 3.30 me desperté y vi que mi marido no estaba en la cama, me levanté y lo vi ya vestido y preparado, diciendo que nos teníamos que ir, que el fuego se estaba acercando y que había pasado una persona avisando casa por casa del desalojo inminente”, afirma.

El fuego avanza por la montaña frente a la casa de Ana María Escudero la noche en la que abandonaron su domicilio de madrugada. A.E.

“Así que prepararé un par de maletas con lo fundamental, algo de ropa, algunos documentos, medicamentos y las cosas de los perros. Metí al niño en el coche y a las 4.30 salíamos por la puerta hacia el pueblo de mi madre, que es tinerfeña”, señala la educadora. “Tenía mucho miedo porque pensaba que el fuego nos iba a quemar la casa. No quise ni mirarlo directamente porque tenía que conducir 30 kilómetros y quería estar serena, aunque no pude evitar ver su reflejo en las gafas, estaba todo iluminado y rojo y me asusté bastante”, confiesa Escudero.

“De camino se veía todo el monte rojo porque la autopista discurre bordeando la montaña que estaba incendiada por ambas vertientes. Es terrible ver todo el monte iluminado por el fuego”, reconoce. “Una vez llegamos a casa de mi madre, mi marido volvió a coger el coche para regresar al norte porque mi suegra estaba sola en Santa Úrsula, un municipio cercano a La Matanza y la convencimos para que se viniera con nosotros, puesto que también estaban desalojando a la gente muy cerca de su casa”, añade la zaragozana.

“Esa la noche la pasamos mal, porque no sabes cómo está evolucionando el fuego y no dejas de darle vueltas a la cabeza pensando en si habrá avanzado tanto como para que nos hayamos quedado sin casa”, reconoce. Afortunadamente no ha sido así, pero el fuego ha arrasado algunas propiedades cercanas. “La residencia canina donde se queda mi mastín no ha sobrevivido al fuego y ha desaparecido por completo. Los propietarios son amigos que pierden sus tierras y su medio de trabajo. Tenemos todos un sentimiento de impotencia tremendo”, afirma Escudero.

De vuelta, con mascarillas FFP2

Tras 4 días evacuados, “la cosa va mejorando por nuestra zona aunque seguimos pendientes de focos en varios puntos de la ladera porque el incendio continúa sin control. Ya ha llegado al Parque Nacional del Teide y amenaza a más municipios del suroeste de la isla”, asevera. “Mi marido ha vuelto ya a casa con los perros para ver cómo se encuentra y limpiarla de cenizas pero yo sigo en casa de mi madre con mi hijo. En los próximos días esperamos volver pero lo haremos con mascarillas FFP2 porque la calidad del aire no es buena y sigue habiendo mucho humo”, asegura esta afectada”.

El flanco sur del incendio, del que ya se ha confirmado que fue intencionado, se ha podido estabilizar y ahora preocupa el norte que sigue fuera de control. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitó este lunes las zonas afectadas y anunció que cuando estuviese controlado, Tenerife sería declarada zona catastrófica.