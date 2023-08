El perímetro del fuego en Tenerife "no avanza" y permite volver a casa a 8.355 personas

El incendio que asola Tenerife solo ha avanzado este martes apenas 100 hectáreas -hasta las 14.751 y los 90 kilómetros de perímetro-, todas ellas en la parte más activa del fuego, en los altos del municipio de Güímar, en un día de evolución positiva similar al de ayer que ha permitido el regreso a sus casas de 8.355 personas, principalmente en el norte de la isla.

Durante la rueda de prensa tras la reunión de coordinación de los equipos de emergencia, responsables políticos y técnicos han detallado que, en total, ya hay 9.895 personas que han sido realojadas mientras que 3.109 personas permanecen pendientes de poder hacerlo en las próximas jornadas.

Los técnicos Federico Grillo y Pedro Martínez han celebrado que el perímetro prácticamente no avance y que la situación en principio "está en calma" y en fase de ser estabilizada mientras los esfuerzos se centran en dos puntos en los barrancos próximos a Malabrigo, en Güímar.

"Ha sido un tsunami de fuego. Este incendio ha tenido unas características mucho más complejas, que ha generado varias cabezas enormes. No es normal un incendio que haga tantos giros y que tenga cuatro fases", ha expresado Grillo, que ha cifrado la potencialidad del incendio en una afectación de hasta 33.000 hectáreas.

Por su parte, Pedro Martínez ha explicado que el incendio no ha quemado bien algunas zonas y que hay aún "mucha masa sin quemar y zonas verdes" que en las horas centrales del día, al moverse las cenizas, pueden provocar puntos que se reactivan.

Ha considerado "espectacular" el trabajo de los equipos en el frente activo, en el peñón de Malabrigo, que cuenta con unas seis brigadas en cotas complicadas como pendientes altas y que han centrado sus esfuerzos en perfilar el frente, con quemas de ensanche, si bien no se ha podido acceder al fondo de los barrancos.

En cualquier caso, la intensidad del fuego "ha bajado" en el Valle de Güímar, aunque la verticalidad de los barrancos hace que el fuego se siga propagando en el fondo, por lo que se han vertido "muchas descargas aéreas para intentar que se autoconsuma", sin éxito aún.

Brigadas reventadas

Para Martínez, la jornada ha sido "durísima" para las brigadas "que han vuelto reventadas".

El incendio "no está totalmente agarrado pero hoy ha sido un día muy bueno y si conseguimos cerrarlo en esa zona será un éxito importante", ha concluido.

Montserrat Román, de Protección Civil, ha detallado que la mayor parte de los realojos se corresponden a los municipios de El Rosario, La Victoria, La Matanza y Los Realejos, así como el Sauzal y Santa Úrsula en algunas zonas, mientras que las personas que aún esperan son principalmente las de Tacoronte y Güímar.

Román ha pedido que en las zonas donde se ha realojado a la ciudadanía afectadas se evite el uso e las vías porque habrá mucho trasiego de equipos de emergencia, especialmente en los municipios donde las calles son especialmente angostas.

Por su parte, el presidente de Canarias Fernando Clavijo, ha pedido a las personas realojadas que vuelvan "con responsabilidad y civismo" y ha alertado de que la climatología seguirá siendo complicada.

Pese a la "tremenda complejidad", ha añadido, Clavijo ha augurado que el fuego "parece que se va a quedar como está y no va a ir a más".

Así, la presidenta del Cabildo de Tenerife ha celebrado la vuelta a casa de las personas evacuadas y ha destacado la colaboración de los municipios afectados y la coordinación entre administraciones y ONGs.

"La meteorología no acompaña porque no termina de entrar el alisio y las temperaturas son altas", ha dicho Dávila, que asimismo ha hecho un llamamiento a la población para que no se acerquen "curiosos" a los lugares reabiertos ya que hay zonas de monte quemadas donde el combustible quemado está aún caliente y puede alcanzar "hasta 400 grados".