Primeros días en la AGM: aprender instrucción, examinar su forma física y recoger los trajes

Los 612 cadetes recién llegados a la Academia General Militar, entre los que esta la dama cadete Leonor de Borbón, van a pasar casi dos semanas de aclimatación para asumir que su vida diaria va a estar marcada por la “exactitud” en todos los actos, desde hacer la cama cada día a saber saludar a un oficial. En estos días de entrada les explican que deben observar las reglas de “disciplina, jerarquía y unidad”, en busca de lograr la máxima eficacia de las Fuerzas Armadas.

El primer día de su estancia en la institución militar les llevó a levantarse a las 6.30, bajo el toque de diana, y tras la lista de ordenanza y haber dejado arregladas las camaretas (son revisadas y pueden ser arrestados), bajaron a desayunar con sus compañeros en el comedor.

Los futuros oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil han empezado una fase de acogida, que dura hasta el próximo 31 de agosto. Estos días se ven marcados por empezar a aprender instrucción por las calles de la AGM, como parte de su nueva guía.

Los oficiales de la institución militar de Aragón avanzan que los recién llegados tienen que conocer los lugares de esta pequeña ciudad de la que no van a salir en varias semanas hasta recibir un permiso; examinar su forma física para cerrar una criba, ante posibles sustituciones con quienes no entraron en la primera fase; y recoger el equipo de trajes (mimetizado o de camuflaje, el gris, el marrón o modalidad C de verano, los de especial relevancia A y B, y el de época) para prepararse ante todas sus intervenciones.

Como no hay clases del primer curso de la promoción LXXXIII hasta el 11 de septiembre, como marca el calendario del primer curso del Centro Universitario de la Defensa, desde la criba pasarán a centrarse en el adiestramiento y la instrucción. Los alféreces del tercer curso han tenido que volver antes de empezar el curso este año para hacer de guías para ayudar a los novatos de primero en estas lecciones militares.

“Esta mañana ya se les han visto a algunos haciendo los primeros pasos de instrucción por las calles de la Academia e incluso varios llevaban sus trajes mimetizados o de camuflaje que ya los tenían (procedían de otras unidades del Ejército), pero la mayoría iban de paisano. Este fin de semana les dan una conferencia sobre seguridad y además tienen que recoger todo su equipo”, detalla un oficial de la AGM.

“La próxima semana pueden empezar a trabajar con las pruebas físicas en el gimnasio o patio deportivo para realizar las cribas de los cadetes seleccionados para ser sustituidos por los que se han quedado fuera”, apunta otro trabajador de la institución militar. “También saldrán al campo de los Leones para conocerlo, donde hay pistas americanas y badenes para superarlos o sufrir ampollas en los pies cuando estrenan las nuevas botas y deben tener cuidado”.

La teniente coronel Margarita Pardo de Santayana (izquierda) acompaña a los Reyes e hijas Oliver Duch

La tutora se queda en la AGM

La Princesa ha entrado en la camareta con doce plazas para las damas cadetes en el edificio Galbis (que recuerda el nombre del primer director de la AGM, el general José Galbis Abella, que la abrieron el 15 de julio de 1883) y está previsto que aguante allí hasta la jura de bandera del 7 de octubre. En ese momento, sería trasladada con los de segundo con otra compañera al edificio Cisneros, donde se ha preparado esta habitación para dos plazas, según fuentes militares.

La teniente coronel Margarita Pardo de Santayana, responsable del Cuarto Militar de la Casa de su Majestad el Rey, que va a ser la tutora de Leonor, se ha quedado estos primeros días en la Academia para guiarla en un camino que ella recorrió en 1998 en la LIII promoción, cuando su padre el teniente general Alfonso Pardo de Santayana le entregó su título de teniente y número dos de su promoción.

Aquel año 1998 hubo 378 nuevos oficiales (230 tenientes y 148 alféreces) y dos de las 44 mujeres que recogieron sus nombramientos de tenientes ya se intuía que podían llegar a ser generales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil. En la promoción de la Princesa han entrado 612 cadetes, de los cuales 144 son mujeres.

Acto de la entrega de despachos en la AGM que recibió la teniente Margarita Pardo de Santayana, el 13 de julio de 1998, la posible tutora de la Princesa Leonor. Heraldo

“Margarita Pardo de Santayana tiene los títulos de piloto de helicópteros de ataque, de transporte y de salvamento”, precisa un militar aragonés retirado, que la valora como una mujer que llegará muy lejos en las Fuerzas Armadas, de la que Leonor será capitán general para sustituir a su padre Felipe VI. A su función de tutora se le está previsto añadir dos capitanes/as de apoyo destinados en los cursos primero y segundo con la tarea de seguir la tarea singular de la dama cadete Leonor de Bordón.

Conocer la pequela ciudad y llegar al Casino

Otra de las funciones que les toca a los cadetes es conocer bien la pequeña ciudad que supone la Academia para poder moverse por dentro en las próximas semanas porque se convierte en su nuevo hábitat. Los permisos de salida tardarán en llegar todavía, según fuentes militares, y la Princesa no tiene previsto acudir a ningún acto oficial que le obligue a salir de allí.

“Lo más importante para los recién llegado es aprender la pequeña ciudad, conocer la tienda de efectos de La Fama que hay en la Academia (tiene la sastrería en la calle Conde Aranda y llevan 110 años de historia) para recoger los trajes”, señala un oficial. Las medidas de los trajes de la Princesa se tomaron hace unas semanas, cuenta un militar, y ya se trasladaron hace pocos días a las dependencias de la institución militar.

Otro de los lugares muy visitado por los jóvenes recién llegados es el Casino, un bar que les ofrece comidas alternativas como bocadillos, platos combinados, pizzas, hamburguesas, agua o cerveza, “si son mayores de edad”, precisan.

De hecho, la Princesa cumplirá los 18 años el próximo 31 de octubre, una fecha donde le marcará porque se celebra su próximo juramento de la Constitución española como sucesora de los reyes Felipe VI y Leticia, sus padres.