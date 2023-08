El cerrajero de Tik Tok: de subir un vídeo por una apuesta a reunir más de un millón de seguidores

El zaragozano Daniel Mateo jamás pensó que su vida iba a dar un giro de 180 grados tras más de 25 años de profesión. ¿Las culpables? Las redes sociales. “Todo empezó en febrero con una simple apuesta con mi cuñado. Él subió un vídeo a TikTok desde su tienda de sofás, y yo hice lo mismo con una cerradura que le acababa de colocar a un cliente”, relata el zaragozano. Lo que jamás imaginó era que éste acumularía 27.000 reproducciones en cuestión de días.

“Empecé a subir otros, un poco más trabajado, y la cosa comenzó a funcionar”, recuerda emocionado. Sin embargo, lo que hace tan solo unos meses comenzó como una simple broma; hoy se ha convertido en un negocio con vida propia: el Cerrajero de TikTok, una tienda física especializada en seguridad ubicada en el número 56 de la avenida Goya.

A este cerrajero, con más de 1.7 millones de seguidores en Redes Sociales, le sorprendió cuando sus vídeos comenzaron a hacerse virales.

De hecho, en este local, que anteriormente albergaba una floristería, encontramos una amplia selección de cajas fuertes y puertas de seguridad, cerraduras y una máquina de copiado de llaves; pero también un set desde el que el 'influencer' realiza sus vídeos de manera casi diaria: “La verdad es que es algo que lleva mucho trabajo. No es ponerse a grabar y ya”.

¿Otra novedad? Internet le ha permitido lanzarse de lleno al mundo del ‘e-commerce’ pues ya trabaja en un negocio de venta de seguridad a nivel nacional. “Yo no me esperaba nada de esto. Si me lo dices hace un año no me lo creo. Es una oportunidad, pero también una presión extra, esto ya no es un negocio convencional de cerrajería”, reconoce.

Y es que hace mucho que quedaron atrás otros canales de venta como el buzoneo, las páginas amarillas o incluso el boca a boca. “Hoy todo se busca en internet. Si no estás ahí, eres invisible”, opina.

Sin lugar a dudas, una de las claves del éxito del tiktoker zaragozano radica en que sube un contenido considerado inusual en este tipo de redes y, sobre todo, de utilidad pues ¿quién de nosotros no ha tenido que tirar alguna vez de un cerrajero por un olvido, un descuido o, tal vez, algo de mala suerte?

Mateo, grabando uno de sus vídeos para subir a las redes. C. I.

Hoy cuenta con perfiles en TikTok, Instagram, y Youtube, entre otras plataformas; y sus vídeos superan los 18 millones de visitas. Cómo abrir un candado del que no encontramos la llave o una puerta de seguridad, pruebas con diferentes sistemas de cierre, e incluso técnicas para conocer cómo los amigos de lo ajeno son capaces de acceder a nuestros hogares son algunos de sus contenidos más buscados, pero ¿por quién?

"Así entran a robar a tu casa"

“Yo no doy trucos para abrir una puerta, solo explico de manera práctica por qué algunos sistemas son más vulnerables que otros para que aprendamos a protegernos y mostrar la fragilidad de algunos elementos antes de que se lo demuestre un ladrón”, destaca el cerrajero.

Y es que si hay algo que tiene el zaragozano después de más de dos décadas de profesión son historias que contar. “Desde una mujer que nos pidió abrir su casa y acabó quemándola por unos cuernos, hasta recibir la llamada de okupas o de un ladrón que nos intentó colar que la caja fuerte era suya”, rememora. Historias para no dormir de las que solo se puede salir airoso con mucha intuición.

“Cuando llegas a algunos lugares tienes que analizar el entorno y la situación, aunque ese no es nuestro trabajo. Ante la duda, lo mejor es llamar a las autoridades”, advierte.