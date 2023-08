La Policía Nacional recibe 75 denuncias por hurtos de móviles en San Lorenzo

La Policía Nacional de Huesca había lanzado una alerta ante el riesgo de un repunte de hurtos de teléfonos móviles durante San Lorenzo por la presencia de grupos criminales especializados que aprovechan este tipo de aglomeraciones, como ya había ocurrido recientemente en otras fiestas similares como Teruel, y por desgracia esa advertencia se ha hecho realidad.

Según los datos facilitados por la comisaría oscense, del 9 al 15 de agosto se recibieron un total de 75 denuncias por este tipo de hurtos, aunque la cifra final podría incrementarse ya que hay víctimas de fuera de Huesca que quizá hayan interpuesto su denuncia en sus localidades de origen. De momento se han recuperado muy pocos terminales.

El operativo especial de seguridad ciudadana que puso en marcha la Policía Nacional, y en el que participaron 160 agentes con refuerzos de Zaragoza, Jaca y Canfranc e incluso de cuerpos policiales franceses, ha permitido la detención in fraganti de tres jóvenes especialistas en este tipo de delitos ya que contaban por antecedentes por hechos similares.

Según las investigaciones, se habían desplazado expresamente hasta Huesca desde Barcelona y Madrid y se mimetizaban con el ambiente vistiendo de blanco para poder actuar con impunidad en las zonas del centro de máxima afluencia como la plaza de Los Fueros y la plaza de Luis López Allué. Los agentes les intervinieron entre sus prendas varios teléfonos móviles, ya sin la funda ni la tarjeta SIM, así como una faja para ocultar los terminales sustraídos.

Desde la Policía Nacional advirtieron de que los terminales de telefonía móvil son "el objeto más preciado" a sustraer por estos grupos que se desplazan a las fiestas patronales y festivales de música. Y recomendaron seguir unos consejos básicos como no portar la bolsa-mochila en la espalda sino por delante y cerradas ya que estos grupos son especialistas en realizar un corte en este tipo de bolsas y sustraer los teléfonos móviles; no portar las pertenencias en los bolsillos traseros del pantalón o en los bolsillos delanteros de las camisas; no dejar la cartera o el teléfono móvil encima de la mesa o de la barra; y llevar el bolso perfectamente cerrado, y con la cremallera en la parte delantera.

Además, insistieron en la importancia de configurar una serie de ajustes del teléfono que pueden ser de gran ayuda en caso de extravío o sustracción: anotar el número de IMEI para poder aportar en la denuncia y bloquearlo en caso de sustracción; crear una copia de seguridad de la información del teléfono antes de acudir a uno de estos eventos; llevar el teléfono siempre bloqueado con un patrón o contraseña de acceso; activar la ubicación para poder localizarlo; y activar en los ajustes de seguridad la función 'Encontrar mi dispositivo', así como las funciones 'Búsqueda sin conexión' y 'Enviar última ubicación'.