Savia Íbera, revalorizando la flora oscense

Yogures, ensaladas e incluso cubitos de hielo: el mundo de la aromática permite experimentar en la cocina con aromas, tanto tradicionales como innovadores, hasta el punto de conseguir cubitos de menta o repostería de rosas. Los hidrolatos y aceites esenciales tienen tantas aplicaciones como uno quiera darles dentro de la comida, la cosmética y la aromaterapia. Por eso, el trabajo de Savia Íbera es enseñar que existe un mundo por descubrir dentro del universo de las plantas aromático-medicinales y que su sitio ideal para cultivarlo está en Huesca.

A ciclo cerrado y con el 99% de las plantas cultivadas por ellos mismos, Silvia Jiménez y Kurt Michael Arruda, desde las Azores, se trasladaron a Huesca, concretamente a Fornillos y Berbegal, para situar sus cultivos y fundar la primera destilería artesana en Aragón.

«Revalorizar el patrimonio botánico aragonés, concretamente, el oscense de Sobrarbe, Ribagorza y Somontano»

Hidrolatos y aceites esenciales



Sus productos vienen de cultivos y recolecciones silvestres de trabajo manual, «a hoz en mano, como antaño, casi sin mecanización», afirma Jiménez. Son voluntarios que tienen interés, personas de prácticas venidas de la Universidad de Zaragoza y ellos dos los que realizan todo el proceso. Una vez en la destilería, un alambique de acero inoxidable arrastra los componentes de las plantas recolectadas y se decantan. De este proceso surgen los dos productos que oferta la destilería. Los aceites esenciales, que no vegetales, se crean al arrastrar los componentes que no son solubles al agua. Mientras, el hidrolato queda debajo, recogiendo en agua destilada los componentes que sí son solubles. No obstante, aquí no acaba su proceso.

Savia Íbera no solo tiene como objetivo la elaboración de estos productos de trabajo agroecológico sostenible, alejados de los sintéticos del supermercado, sino que también busca investigar el potencial de la flora oscense para «revalorizar el patrimonio botánico aragonés, concretamente, el oscense de Sobrarbe, Ribagorza y Somontano», añade la cofundadora. Por eso, el siguiente paso es pasar los productos por el obrador para analizar sus componentes y llevar a cabo controles de calidad para cumplir los estándares. Así, al crear un perfil químico, conocen también el patrimonio de la zona.

«Abogar por la calidad del producto y el bienestar de la personas y su salud»

Artesanal o de supermercado

Los que se dedican a la elaboración de hidrolatos naturales han optado por diferenciarse en terminología del agua de rosas vendida en el supermercado para ofrecer un producto «sincero» y, según Jiménez, «abogar por la calidad y bienestar de las personas y su salud». Los hidrolatos reales son mucho menos concentrados y, con un uso más amable, suelen utilizarse para cremas y cosmética de pieles sensibles. Además, son ideales para dar un nuevo toque a la comida casera, como pulverizar tomillo y romero en una crema de calabaza. Los aceites, al ser más densos, es mejor dejárselos a profesionales de los fogones.

Otro objetivo de la destilería es crear una red de pequeñas productoras sostenibles que cultiven plantas de calidad para poner en valor los recursos de la zona. Además, forman parte de ‘Pon Aragón en tu mesa’ y ‘Mincha d’Aquí’ y colaboran en proyectos de investigación con el CITA y con la DPH. También trabajan en proyectos propios y talleres de formación y divulgación de plantas aromático-medicinales en distintos pueblos.

No obstante, una de las actividades más interesantes son las experiencias aromáticas en las que turistas van a la destilería y, con desayuno y comida incluidos, descubren el mundo de la aromática desde dentro.

Los hidrolatos son menos concentrados que los aceites esenciales y perfectos para pulverizar en las comidas. Savia Íbera

La tienda se encuentra en la destilería y se necesita cita previa para ir. También se encuentra online y en grupos de consumo de Huesca como en tiendas especializadas de Barbastro, Benasque, Huesca y Zaragoza.