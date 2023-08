Natalia López, ganadora del premio Cieusal: "El lenguaje nos define como especie"

Natalia López es la reciente ganadora del premio Cieusal, un galardón que otorga el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca. Se un premio de investigación para tesis doctorales sobre temas relacionados con la lengua, la lingüística y la literatura. López es profesora adjunta doctora en el Departamento de Lingüística de la Universidad de Zaragoza, miembro del grupo de investigación Psylex e investigadora del Instituto de Patrimonio y Humanidades.

¿Qué le llama tanto de la lingüística?En realidad, no sabía que era lo mío hasta que llegué a la carrera. En mi primera clase de Filología hispánica, la que después sería mi directora de tesis, María del Carmen Horno Chéliz, nos planteó la pregunta: ¿Qué es el lenguaje? Algo en lo que no había pensado nunca. A partir de esa asignatura fui descubriendo la lingüística, y que no es solo la lengua que hablamos sino que va mucho más allá. Me atrapa porque el estudio del lenguaje es estudiar qué es lo que nos hace únicos a los seres humanos.