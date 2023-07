Luisa Sobral: "Para mí la música ha sido siempre un modo de terapia de mi lado triste"

La cantautora portuguesa Luisa Sobral se sirve de su música como "terapia" de su lado triste, aunque con su nuevo disco, ‘DanSando’, busca mostrar su lado más feliz con canciones que hagan bailar en casa y en los conciertos.

El nombre de Luisa Sobral (Lisboa, 1987) comenzó a ser conocido por el gran público en España después de que su hermano, Salvador Sobral, ganara Eurovisión en 2017 con 'Amar pelos dois', compuesta por ella. Como cuenta en una entrevista la artista, que actúa este sábado en el Festival Pirineos Sur de Lanuza, escribir canciones es para ella algo natural.

'DanSando' es tu nuevo álbum y este verano tiene la oportunidad de presentarlo en una gran gira. ¿Qué nos ofrece este último trabajo?

Yo casi siempre escribo canciones tristes y con este álbum tenía ganas de escribir algo un poco más feliz. Después del COVID, como estábamos encerrados en casa, al final, creo que cada uno de nosotros hicimos como una retrospectiva de nuestras vidas, pensamos un poco.

En ese tiempo, yo hacía muchas cosas con mis hijos, bailábamos, pero nunca podíamos bailar mi música, porque siempre era muy triste. Y yo pensaba: “Pero yo quiero poder bailar con mis hijos! ¿Por qué no escribo canciones felices si yo soy feliz?”. Así que con este disco yo quería explorar mi lado más feliz. Porque para mí la música ha sido siempre un modo de terapia de mi lado triste, pero el otro era como yo vivía: feliz.

Aunque este disco tiene canciones tristes, también tiene el otro lado feliz. Quería poder bailar en el escenario y mostrar todos los lados que yo soy. Ha sido como un ‘challenge’ (desafío).

Hace ya más de una década de tu primer álbum, ‘The Cherry on My Cake’. Mirando atrás, ¿cómo cree que ha cambiado en lo personal y en lo profesional?

Sí, porque cuando tenía 23 años y había terminado la escuela de jazz, todavía me sentía muy jazzística y tenía muchas ganas de cantar en inglés. Aunque no seas cantante ni escribas, cuando tienes 23 a 33 siempre cambias mucho.

Esas dos cosas fueron muy importantes: empezar a escribir solo en portugués y estar un poco más lejos del jazz ahora. Mi camino ha sido un poco más buscar esa identidad de cantautor. Hoy en día soy más una cantautora que una cantante de jazz, aunque me gusta mucho el jazz.

Destacas por tu faceta de compositora, ¿qué significa para ti poder poner música a tus sentimientos?

R: Empecé haciendo eso cuando tenía doce años; para mí es algo muy natural y que hago con mucha facilidad, es algo que se entrena. Yo lo empecé haciendo como casi una necesidad. Ahora estoy leyendo un libro de Rosa Montero que me está gustando mucho que se llama ‘La loca de la casa’, en el que habla de qué te lleva a escribir. Para mí, que ese es mi trabajo y mi pasión está siendo súper interesante. Habla mucho de que para alguien que escribe es una necesidad, algo que está contigo todo el día. Lo haces todo el día, no lo haces solo cuando te sientas a hacerlo; y para mí es igual. Estoy muy feliz con este libro porque me siento ya un poquito más normal o que hay más locas de la casa (ríe).

Estamos realizando esta entrevista en español, lengua en la que también tiene una canción con Zahara. ¿Qué relación tiene con el mundo hispanohablante?

Mi madre y mi hermano vivieron en Barcelona, pero no al mismo tiempo. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos, pero iba a visitarlos de vez en cuando. No sé cómo aprendí a hablar el castellano, me gustan mucho los idiomas y, entonces, siempre tengo ganas de aprender y hablar. Siempre que leo algún autor que escribe en castellano, lo leo en la versión original. ¡Es el único idioma que no sé cómo he aprendido! Con la vida… (ríe).

Además, tengo muchos amigos en España y aquí he hecho conciertos increíbles. Para mi hermano, España es casi como Portugal, porque ya ha vivido allí, pero para mí es como el segundo país en el que yo siento que estoy en casa.

Hablando de su hermano, Salvador Sobral, ¿se entienden bien en lo musical?

Súper bien. Hacemos un poco el mismo estilo de música, no es que él haga heavy metal y yo clásica. Todo lo que escribe él me gusta cantar y lo que escribo yo, le gusta cantar a él. Es muy bonito eso, porque toda la vida cantamos juntos y es súper especial que podamos compartir nuestra pasión.

Después, comprendemos bien la parte de trabajo, cada vez que tiene una duda o yo la tengo, podemos ayudarnos, porque estamos en el mismo mundo. Es increíble eso de poder compartir, porque cuando éramos chiquitos nos peleábamos un montón; somos muy distintos. Yo soy super metódica y él es como del aire. Pero ahora que tenemos esa conexión con la música los dos y nos aceptamos como personas súper distintas es muy bonito.

¿Estuvo la música muy presente en vuestra casa?

Sí, pero yo tengo muchos amigos cuyos padres deseaban mucho que estudiaran música, y les decían: “Tienes que estudiar piano y hacer el observatorio”. Un poco como yo estoy haciendo yo con mis hijos… (ríe) Pero mis padres, no. A mi padre le gusta mucho la música, canta bien y está un poco obsesionado con ella, pero simplemente le gusta escucharla, no es su trabajo ni nada. Y creo que quizás ha sido eso: le gusta tanto la música que eso era lo que nosotros veíamos, y no una obligación de tener una conexión con la música. Quizás por eso nos gusta tanto, porque nació de algo tan natural que quizás por eso ha sido tan inmediato y tan fácil.

Una de tus canciones es ‘Quero morar numa canção’, ¿en qué canción te gustaría vivir a ti?

Eso va cambiando, cambio de canciones como cambio de casa. He cambiado de casa como veinte veces en mi vida (ríe), pasa como con las canciones. Ahora me gusta mucho una canción de una cantante que se llama Olivia Dean, que es una cantante medio soul que tiene una canción que se llama ‘Dive’. A veces la pongo cuando voy a regar mi huerto al final del día. Hoy me gustaría vivir en esa canción, mañana, no lo sé.