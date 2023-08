Una condena a la violencia machista solo aplaudida por PP, Teruel Existe y PAR

El discurso de investidura de Jorge Azcón ha comenzado este miércoles con una "enérgica" repulsa a los tres asesinatos machistas ocurridos en España en las últimas 24 horas. Una condena que solo fue secundada por la bancada popular y por los diputados de Teruel Existe y PAR, dado que tanto los socios de Gobierno del PP (Vox) como la izquierda han decidido no aplaudir.

"Esta violencia injustificable que sufren las mujeres es una lacra social intolerable, y la obligación de las instituciones y las administraciones públicas es denunciarla, condenarla y combatirla con todos los instrumentos y recursos legales disponibles", ha dicho Azcón antes de entrar a detallar sus propuestas de futuro.

El portavoz voxista, Alejandro Nolasco, ha atribuido esta reacción a que suele "aplaudir el grupo que tiene el uso de la palabra". Y ha asegurado que la formación que representa está "en contra de todas las violencias" y, por lo tanto, están "un poco cansados" de que siempre "se intente buscar una "segunda vuelta" a estos temas.

Ha pedido a los medios que empiecen a "cambiar un poco el chip con esta cuestión". "Nosotros no queremos que asesinen a nadie, ni que maltraten a nadie ni que se ejerza violencia contra nadie", ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que lo demuestran con “una pancarta distinta” al resto de partidos políticos. Y ha ido más allá al recordar que Vox le da "tanta importancia" a estas cuestiones que piden "la prisión permanente para los violadores y agresores sexuales".

No han sido los únicos que no se han sumado a este aplauso. Tampoco lo han hecho la bancada socialista ni otros partidos. La izquierda no ha aplaudido esta parte del discurso del futuro presidente puesto que lo será tras un acuerdo un acuerdo con Vox, una formación que se centra en hablar de la violencia intrafamiliar, obviando así la machista.