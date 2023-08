La izquierda tilda de “vacío” el discurso de Azcón y alerta de la “privatización” y la política fiscal

Vacío y con grandes silencios. Así ha resumido la izquierda el discurso del candidato popular, Jorge Azcón, para convertirse en presidente de Aragón. También han puesto el foco en la “privatización” de la sanidad y la educación y en la política fiscal planteada “para favorecer a unos pocos”. Solo Teruel Existe ha puesto en valor algunas de las medidas propuestas, mientras que han sido los socios del PP, Vox y PAR, quienes más aspectos positivos han resaltado, aunque con matices.

No ha dudado Alejandro Nolasco, que en unos días se convertirá en vicepresidente primero, en destacar que algunas de las cuestiones que Vox consideran fundamentales no se han incluido en el discurso. “Lo que no ha dicho el señor Azcón hoy, lo diremos nosotros mañana. Va a dar lugar a que podamos hablar de todos los temas con más detalle”, ha insistido tras no nombrarse aspectos como la reforma de la ley trans o la derogación de la de Memoria Democrática.

La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha puesto el foco en lo mucho que se ha hecho “de rogar” esta sesión de investidura, en la que Azcón ha mantenido un tono más de “mitin” que “institucional”. Ha asegurado que el candidato a la presidencia de Aragón ha “mentido” en datos relativos al crecimiento económico de la Comunidad o las exportaciones y ha mostrado “un claro desconocimiento de la realidad aragonesa”.

En los 95 minutos que ha durado el discurso, Pérez ha señalado que no se ha hecho ninguna referencia a los trabajadores, la investigación o la innovación. “Sí que ha tomado mucho cuerpo la rebaja fiscal. De hecho, ha tenido un lapsus al decir que iba a rebajar los impuestos a las rentas más altas. Y es lo que va a hacer”, ha afeado. Y se ha preguntado cómo cuadrarán las cuentas con “más gasto”, especialmente en sanidad, y menos ingresos, por la rebaja fiscal: “Nos tendrá que decir cómo va a hacer la cuadratura del círculo”.

En este sentido se ha manifestado el portavoz de CHA, José Luis Soro, quien ha recalcado que la política fiscal planteada favorecerá “a unos pocos”. Desde su punto de vista, “no ha habido sorpresa” y , de hecho, ha asegurado que ha rejuvenecido 12 años, puesto que la sensación, ha apuntado, ha sido la misma que durante la investidura de Luisa Fernanda Rudi. Más allá del discurso, Soro ha puesto el foco en la relación en la derecha, dado que los diputados voxistas “solo han aplaudido al final” y el PAR “lo ha hecho tímidamente”.

Para Andoni Corrales (Podemos), el discurso ha sido “vacío” y “lleno de mentiras”. “Nos ha preocupado mucho, pero lo que más nos ha preocupado es lo que se ha callado”, ha señalado, en referencia a los puntos de los pactos que no se han nombrado en la investidura. Muy similar ha sido la interpretación de Álvaro Sanz (IU), quien ha criticado las rebajas fiscales, la privatización y la existencia de una “agenda de retrocesos”. “Van a ser años duros”, ha reconocido.

Más comedido se ha mostrado Tomás Guitarte, de Teruel Existe, quien tuvo conversaciones con los populares para favorecer un gobierno en solitario de Azcón, pero que votará ‘no’ a la investidura tras el acuerdo con Vox. Ha agradecido las referencias al desarrollo rural y la despoblación, aunque ha pedido una apuesta más decidida por algunos temas como Atención Primaria o el pliego del transporte sanitario urgente. “Si el pliego que tenemos está mal, habrá que modificarlo”, ha remarcado, al tiempo que ha asegurado que harán una “oposición constructiva”.

La visión de los pactos

La diputada del PP, Ana Alós, ha definido el discurso de Azcón como “realista” y que deja la base de lo que va a ser un gobierno “sólido y estable, con el acuerdo de tres fuerzas políticas". Precisamente estos dos pactos suscritos por el PP, uno de coalición con Vox, y otro con el PAR, se han referido prácticamente todos los partidos. Alós ha recalcado que con el PAR, de momento, solo se ha llegado a un acuerdo programático.

Este mismo planteamiento ha defendido minutos después el secretario general del partido aragonés, Alberto Izquierdo, quien ha apostillado que será a partir de este jueves, tras votar “sí” a Azcón, cuando se inicien nuevas conversaciones con el gobierno para poder llegar a otro tipo de acuerdos. “No hemos condicionado ni vamos a condicionar puesto ni cargos”, ha asegurado, al tiempo que ha señalado que su acuerdo da “color” ante quienes apuntan que sirve para “blanquear” el firmado entre el PP y Vox.

“El PP tenía interés en tener un socio y un acuerdo que le permitiese desarrollar políticas aragonesistas y de centro”, ha especificado. Y ha detallado, tras las críticas por que no hubiera un rechazo expreso al trasvase, que esta se incluye en la referencia la Estatuto de Autonomía. “El PAR garantiza que no habrá un trasvase del Ebro en Aragón”, ha incidido. Asimismo, ha asegurado que no se ha cambiado “ni una coma” del primero documento de negociación que se puso encima de la mesa.

Polémica por los aplausos

El discurso de Jorge Azcón ha comenzado con una condena de los últimos asesinatos machistas que no ha sido aplaudido por los diputados de Vox, algo que Nolasco ha atribuido a que suele "aplaudir el grupo que tiene el uso de la palabra". Y ha asegurado que la formación que representa está "en contra de todas las violencias" y, por lo tanto, están "un poco cansados" de que siempre "se intente buscar una "segunda vuelta" a estos temas. Ha pedido a los medios que empiecen a "cambiar un poco el chip con esta cuestión". "Nosotros no queremos que asesinen a nadie, ni que maltraten a nadie ni que se ejerza violencia contra nadie", ha recalcado. Y ha ido más allá al recordar que Vox le da "tanta importancia" a estas cuestiones que piden "la prisión permanente para los violadores y agresiones sexuales".