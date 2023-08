Una mañana de abanicos, efusivo besamanos y pañoletas verdes en la Aljafería

Entre saludos, sonrisas y pocos, muy pocos, giros de guión, transcurrió este miércoles la primera jornada del debate de investidura de Jorge Azcón en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Para alguien no iniciado en las mieles de la política, lo que más llamó la atención fue la presencia de una extensiva ola verde en el hemiciclo y no por los "extraños socios de gobierno" que se ha buscado Azcón –en palabras de José Luis Soro, que llevaba una corbata como el trigo verde– sino por los no pocos diputados oscenses, que se anudaron una pañoleta a la muñeca en honor a San Lorenzo.

Este detalle podía verse en los brazos de Marian Rodrigo, Marcel Iglesias, Álvaro Burriel –este, en la solapa– o Elisa Sancho, entre otros, mientras que la popular Mamen Susín llevaba el símbolo de la albahaca en su abanico. Aunque sus señorías se perdieron el cohete, más de una sí que tenía previsto coger el coche para llegar a comer a Huesca y disfrutar de la tarde festiva. Eso sí, sin prolongar demasiado la noche que este jueves por la mañana las Cortes viven un ‘segundo asalto’ de la investidura.

María Rodrigo, con su pañoleta verde anudada a la muñeca. Guillermo Mestre

En la tribuna de invitados, casi se comentaron más las ausencias que las presencias. Esto no es achacable en exclusiva a San Lorenzo, sino a que estamos en pleno verano y se conoce que la playa tira mucho... No asistió al discurso ‘del jefe’, por ejemplo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con lo que la representación municipal recayó en el teniente de alcalde, Ángel Lorén, que se vio arropado por las concejales Marian Orós y Paloma Espinosa.

Sí estuvo en la tribuna Emma Buj, alcaldesa de Teruel, mientras que a Lorena Orduna, su homóloga oscense, se le perdonan las pellas porque suficiente lío tenía montado en la plaza de la Catedral. También siguieron con atención la jornada desde el privilegiado gallinero de los invitados otros alcaldes como el de Calatayud, José Manuel Aranda, o el de Tarazona, Pedro Jaray.

En primerísima fila estaba la expresidenta Luisa Fernanda Rudi, bien flanqueada por el senador Clemente Sánchez Garnica y a poca distancia del presidente de la Diputación de Zaragoza, José Antonio Sánchez-Quero, Modesto Lobón, Octavio López, Eduardo Gallart o Manuel Blasco fueron otros de los invitados por el grupo popular, así como Eloy Suárez, quien se saludó afectuosamente con José Manuel Alonso –exconcejal de IU–, ya que ambos coincidieron (y discutieron lo suyo) en su etapa en el Ayuntamiento.

Entre los invitados socialistas figuran la eurodiputada Isabel García, el concejal Alfonso Gómez Gámez y Ricardo Almalé, director general de relaciones institucionales. La representación de la parte empresarial y de los sindicatos también fue bastante ‘light’ y, de hecho, a ojo de buen cubero (Alberto tampoco estaba) podría decirse que de las 89 butacas reservadas para invitados poco más de la mitad estaban ocupadas.

Mamen Susín se abanica durante un momento de la intervención de Azcón. Guillermo Mestre

Pedro Casorrán (CC. OO.), David Lázaro (Osta), José Luis Santafé (Csif) o María José Mangado (UGT) estuvieron presentes, así como el expresidente de las Cortes Javier Sada, el consejero del Consejo Consultivo de Aragón, Jesús Colás, o el presidente de HENNEO Fernando de Yarza López-Madrazo. El mundo de la cultura estuvo representado por José María Turmo, gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y, por ende también, director del Teatro Principal.

Escaso anecdotario

Sin sobresaltos ni sorpresas, la mañana se fue abonando a un ‘laissez faire, laissez passer’, que llevó a más de un diputado a disimular algún bostezo durante el discurso de Azcón. Mayte Pérez jugueteaba con el boli (un BIC dorado), Alberto Izquierdo demostraba que es zurdísimo cogiendo apuntes y había apuestas en las cabinas de prensa sobre cuántas veces más iba Azcón a citar a Joaquín Costa. Finalmente fueron tres.

Solo algún pequeño desliz –el líder popular reaccionó presto cuando dijo que había que "acabar de construir Teruel y Alcañiz" (pausa dramática) "los hospitales, digo"– provocaron alguna que otra risa y rompieron una monotonía de una mañana propia de tedioso agosto, en la que –a pesar de los efusivos besamanos y las sempiternas sonrisas– muchos tenían cara de no querer estar ahí.