Miguel Fongivell: “La esfera de Las Vegas es irrepetible y marcará época”

El arquitecto de Zaragoza Miguel Fontgivell (1981) creó dos empresas para trabajar por todo el mundo. Estrenará la esfera del led en Las Vegas con el grupo musical U2 el próximo 29 de septiembre y cree que este proyecto que dirige la empresa Madison Square Garden (MSG) de James Madison "marcará época".

¿Cómo se le ocurrió meterse en el gran proyecto de la esfera led en Las Vegas?

Después de haber hecho otros proyectos, nos salió la oportunidad de la esfera led de Las Vegas y no tenemos miedo a nada. Todo es lo mismo, pero más grande.

La empresa Madison Square Garden, conocida por su pabellón de Nueva York de la NBA y su presidente James Madison, quieren llevar el modelo por todo el mundo. ¿Llegará a España?

Ojalá lo veamos en España porque, sin haberlo inaugurado, la rentabilidad del modelo de Las Vegas está demostrada, con los acuerdos firmados antes de abrirla. Hacer franquicias con varias sedes y utilizar las sinergias aún generará más ingresos. A ver si alguien se anima en España a hacer algo así. Si funciona va a ser el espacio de referencia para los grandes grupos musicales que quieran hacer algo diferente. Si nos quejamos de que España no está en las grandes giras mundiales o se limita a Madrid y Barcelona, el espacio de nuestra esfera daría visibilidad.

Aunque faltan dos meses para la inauguración del estadio, ¿U2 ya está preparando su actuación?

Sí, por eso ya estamos en Las Vegas desde finales de julio, porque la gente que está montando la parte técnica del equipo de U2 se prepara para su puesta en marcha casi dos meses antes del primer concierto, que será el 29 de septiembre.

¿Quedarán sorprendidos los espectadores?

La esfera es una infraestructura que ofrece mucha más tecnología que ninguna otra gira y muy diferente de lo que se ha visto nunca.

Entre sus proyectos realizaron el edificio más alto del mundo en Dubai en 2009. ¿Aquí no encontraban encargos así?

Para la innovación y tecnología que utilizamos hay muy pocos clientes potenciales en España o los que hay son de difícil acceso para aportar nuestro valor. En el mundo anglosajón es más fácil acceder por nuestro curriculum.

¿Todos sus edificios están relacionados con el led?

Tienen que ver con la tecnología en la arquitectura, aunque en un 80% llevan led. Hemos hecho obras sin led como en Corea del Sur, que va a construirse ahora, y un museo en Riad (Arabia Saudi). Son proyectos con alto componente de innovación.

¿Dónde veremos su firma próximamente?

El mayor problema son los acuerdos de confidencialidad. Hay un espacio de e-sport (competiciones de videojuegos) en Oriente Medio que revolucionará el mercado cuando se inaugure. Pero el de la esfera será un proyecto irrepetible durante unos cuantos años por la escala, la inversión, la visión y la apuesta ciega de James Madison para llevarlo adelante con la pandemia por medio, los sobrecostes y las complejidades salvajes matemáticas e innovación tecnológica por parte de todos los que hemos participado en el proyecto. Marcará época porque hay que tener mucho convencimiento para llegar al final.

"Somos una tierra que es demasiado humilde, pero si rascas hay muchas empresas en Aragón que hacen trabajos espectaculares"

En Zaragoza ha participado en la Expo 2008 y el Museo de Goya para Ibercaja. ¿En qué más le gustaría involucrarse en su tierra?

Echo en falta por hacer lo que fue el ágora griega, con muchos pensadores que contraponían ideas para ponerlas en común. En esta tierra hay muchas empresas innovadoras tecnológicas, compatibles y trabajamos fuera, pero podríamos sacar juntas aquí un proyecto puntero con una visión pública. Algunas veces se dejan escapar esas oportunidades al no generar las sinergias adecuadas.

El Museo del Guggenheim modificó la imagen de Bilbao, ¿qué nos haría falta en Zaragoza?

Ampliar el Museo Goya sería economía de escala y otros proyectos que tenemos entre manos. El carácter del aragonés es muy cauteloso, pero no será por no haber materia gris en esta tierra. Aunque los recursos son limitados, si la historia es sólida no faltan los medios. Un amigo metido en política me dijo que en España, con los fondos europeos, hay más dinero que ideas.

Aragón no puede olvidar que ha puesto en marcha Canfranc y ha salido en muchos medios de comunicación de todo el mundo...

Trabajé con Javier Albisu, gerente de Suelo y Vivienda de la DGA, cuando éramos socios y estuvimos en la misma idea del Museo de Goya e Ibercaja, y colaboró conmigo en el gran Museo de Arabia Saudi. Canfranc es un proyecto político pero con quien está detrás compartimos la misma visión de apostar por máximos y hacerlo funcionar.

¿Somos muy mirados?

Somos una tierra que es demasiado humilde, pero si rascas hay muchas empresas en Aragón que hacen trabajos espectaculares.

¿Habrá un proyecto led suyo en Aragón?

Hay que meter a un tercero privado para el proyecto led en Aragón que me encantaría verlo. Bien orientado podría tener una repercusión que trascendería a una empresa privada y sería dinamizador para un espacio pequeño de la ciudad. Luego hay otro sobre estudios virtuales de realidad extendida porque hemos trabajado en tecnología puntera y es un cluster con empresas particulares.

"La Romareda más que un proyecto es una necesidad porque está que se cae. Saldrá magnífico el trabajo"

¿Qué le parece el proyecto de la Romareda?

El arquitecto de La Romareda, César Azcárate, que ya hizo el estadio de fútbol San Mamés, fue mi primer jefe en la vida profesional, es muy buen profesional, una gran persona y me dio clases en la Universidad de Navarra. No es un espacio solo para el fútbol y eso conlleva infraestructuras alrededor, como en EE. UU, para mover muchas personas en un tiempo limitado. Hay muchos motivos de dejarlo donde está. No tiene sentido hipotecarlo a usarlo solo cada catorce días para el fútbol y buscar otros usos para hacerlo rentable. La Romareda más que un proyecto es una necesidad porque está que se cae y estos edificios (levantada en 1961) tienen una vida de 40 o 50 años, pero ahora está amortizado. Saldrá magnífico el trabajo.

El estadio Bernabeu del Real Madrid, donde han colaborado el estudio del ingeniero aragonés José Antonio Ros, van a multiplicar sus usos…

También hemos colaborado en ese proyecto con cosas puntuales y minúscolas.

Su empresa no hace más que viajar fuera de España...

Llevamos diez años fuera de España, como Estados Unidos, Meadle East o Sudeste asiático, pero me gustaría quedarme porque no hemos hecho nada aquí, más allá de la época del Museo Goya. Los proyectos en el extranjero nos dan de comer porque su economía es distinta que aquí, pero me gustaría incluso con pérdidas construir algo en Zaragoza para poder devolverlo a la ciudad.

¿La Expo devolvió el río a la ciudad, pero su desarrollo se quedó a medias?

Hay que hacer sinergias para el desarrollo de los proyectos y alguien que los sueñe para sumar presupuestos como James Madison de MSG. Hay que juntar lo que parece necesita una ciudad y lo que se pueda hacer con los estamentos públicos. Zaragoza es una tierra difícil, pero se pueden hacer muchas cosas.

¿Todo su desarrollo laboral fue en Zaragoza?

Nací aquí en 1981, estudié arquitectura en la Universidad de Navarra privada y mi padre no tenía acabada ni la EGB. En la facultad siempre les decía a los profesores que me prestaba a ser un chico de prácticas. Adjudicaron la Expo a Zaragoza (2004 en París) y el proyecto se lo dieron al profesor César Azcárate, como director con la empresa Idom, y empecé a trabajar con ellos el 1 de noviembre de ese año. Fue muy divertido e interesante.

¿Aragón necesita creérselo más?

Sí, no me cabe duda. Es algo más cultural que nos lo creamos más en Aragón y encontrar la manera de dinamizar tanto talento junto con el esfuerzo de las instituciones. Nadie duda en el mundo que España tiene mucha formación, con ingenieros y arquitectos, en un país de 47 millones de personas. Hay muchos renombres en la arquitectura aunque no tengan el premio Pfitzer y conocen los criterios de las estructuras.