La gran esfera led aragonesa ya luce en Las Vegas y se inaugurará con U2

Un nuevo escenario para el espectáculo formado con una gran esfera led luminosa nació el pasado 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, y su interior va a abrirse al público con una actuación del grupo irlandés U2 a finales de septiembre. Aunque lo puso en marcha la sociedad Madison Square Garden (MSG), relacionada con el ocio, la NBA y el entretenimiento, ha sido realizado desde finales de 2017 por dos empresas de Zaragoza (SACO Tecnologies y Oboria Digital), que dirige Miguel Fontgivel: un equipo formado por casi 30 arquitectos, ingenieros e informáticos.

El proyecto de la MSG Sphere "es muy personal de James Dolan", que es el presidente del estadio Madison Square Garden en Nueva York y de los equipos New York Knicks, de la NBA, y los Rangers, de hockey sobre hielo de la liga NHL. "Quería ofrecer una visión muy distinta del espacio para un montón de gente, con las tecnologías más avanzadas, y con un contenido inmersivo -explica Miguel Fontgivell-. Algo muy diferente los espectadores con las clásicas gafas que aíslan".

En vídeo: El estadio de MSG Sphere en Las Vegas es la nueva gran atracción de la ciudad mundial del entretenimiento.

El presupuesto inicial fue de 600 millones de dólares, pero ha acabado en 2.300, y pretende convertirse en el mejor escenario del mundo. Tanto, que el proyecto de la esfera no concluye con el estreno de Las Vegas, porque ya tiene otra parcela reservada en Londres, situada en la zona de Stratford, donde se celebraron los Juegos Olímpicos en 2012.

"No tienen fechas determinadas, pero ahora quieren crear muchas esferas por todo el mundo para que un artista pueda hacer giras por todas aprovechando estos escenarios", agrega Fontgivell.

Crear un espacio envolvente

Los aragoneses firmaron el proyecto gracias a sus especialistas en la inteligencia artificial con herramientas avanzadas y el diseño de la arquitectura. "Hemos estado cinco años y medio trabajando en la esfera”, reconoce. No en vano, es la será la construcción esférica más grande del mundo, según ha sido reconocido en diversos foros.

La esfera de Las Vegas tiene 113 metros de altura y 150 de ancho, más grande que la Basílica del Pilar. Heraldo

Para definir la esfera LED, que es de 113 metros de altura y 150 de anchura (más alta que la basílica del Pilar) han trabajado 30 especialistas entre arquitectos, ingenieros, (….) que están en un amplio piso situado en el Coso.

Esta bola que parece un símbolo del siglo XXI tiene 54.000 metros cuadrados y va a ser la atracción del espectáculo más novedoso de Las Vegas. La pantalla LED es la más grande y de más alta resolución del mundo ya que tiene una superficie de 15.000 m², 360 grados de visión y una resolución de 19K x 13,5K.

Crear un espacio de entretenimiento

"Es una nueva manera de crear un espacio de entretenimiento para que el contenido sea envolvente. Supone añadir unos estratos con distintas tecnologías, utilizando vídeos inmersivos y un sonido que pueden colocarlo virtualmente donde quieran. Es aumentar la sensación de inmersividad con tecnologías 4D que crean otros efectos", detalla el director del proyecto, que figura como coautor de las patentes.

Asimismo, el zaragozano adelanta que "va a haber muchas sorpresas del proyecto en el interior para que la experiencia sea muy diferente de lo que existe ahora. No hay nada igual en el mundo".

Parte del equipo de las empresas SACO Tecnologies y Oboria Digital, en el despacho situado en el Coso zaragozano. Heraldo

El estreno del interior de este espacio será el 29 de septiembre con un concierto del grupo U2 al que podrán asistir los 17.500 espectadores sentados y unos 2.000 de pie. “Aun así, el espectáculo de U2 puede reducirse algo del público porque hay unas gradas que no son totalmente inmersivas y no pueden ver toda la pantalla, por lo que se han retirado”, agrega. “La intención es que sea diferente de todo lo que se ve ahora en el mundo”. El grupo U2 será un conjunto “residente” porque estará actuando en la esfera de Las Vegas hasta diciembre.

De cualquier manera, la esfera es un nuevo teatro que cuenta con un sistema de audio con 164.000 altavoces, que hacen uso de la más avanzada tecnología sonora, concretamente lo que se conoce como “wave field synthesis” (WFS).

La capital de Nevada oferta espectáculos

A la hora de elegir el lugar para instalarla, la capital del estado de Nevada, el arquitecto zaragozano explica que "es el lugar de entretenimiento para adultos por excelencia y siempre hay algunos espectáculos permanentes, entre ellos cinco o seis del Circo del Sol; la cantante Adele que hizo hace poco La Residencia o Katy Perry, que está de manera permanente. Cuando los artistas llegan allí trabajan varios meses, como hizo Frank Sinatra o algunos con Elvis Presley, que llegó en su decadencia”.

De hecho, “en lugar de tener a los actores o cantantes por todo el mundo, en Las Vegas es al revés, y lo que rota es el público”, apunta Fontgivell.

Además de los conciertos hasta diciembre de U2, el espectáculo “Postcard from earth”, dirigido por Darren Aronofsky (La ballena, Cisne negro…), hará uso de las tecnologías inversivas más vanguardistas disponibles en este edificio para trasladar a los espectadores a distintos rincones de nuestro planeta.

Retos como la Expo o el Museo de Goya

Para explicar cómo han entrado en esta idea que va a dar la vuelta al mundo, Miguel Fontgivell confiesa: “Me gusta el aprendizaje continuo y lo que más me llama son los retos, recorrer caminos nuevos que no se han hecho antes y aprender con un equipo”. Por eso, rememora que cuando estaba en el Ayuntamiento de Zaragoza se dedicó a hacer la Expo del agua en 2008, que “no se había hecho nunca”, o cuando estuvo en Ibercaja, a crear el Museo de Goya.

“La esfera ha supuesto para nosotros desarrollar muchas innovaciones tecnológicas para hacerlo posible”, incide el responsable aragonés del proyecto de Las Vegas. En este sentido, recalca que le gustaría desarrollar algo similar en Zaragoza para instalar “una gran pantalla LED” en algún edificio porque “bien gestionado el contenido, lo hace muy atractivo”.

Fontgivell apunta que se intentó algo en la Torre de Agua de la Expo, pero no cuajó. “Como lo que hay en Etopia (el Centro de Arte de Tecnología de Zaragoza) que ilumina su fachada de leds”, destaca. Aun así, cree que “la arquitectura minimalista no tiene mucho tirón en el sur de Europa, pero son compatibles y puede ayudar a transformar la ciudad”. “Hay edificios a los que se puede lavar la cara y aportar nuevas tecnologías. No son todos obras maestras de arquitectura”, incide.

Reconoce que en Aragón hay empresas tecnológicas haciendo “cosas muy punteras”, pero suelen hacerlas “fuera de Zaragoza” por “motivos económicos” y porque es “un feudo complicado de cambiar el estatu quo”.

La idea de la empresa aragonesa es colaborar con las “futuras esferas” en el resto del mundo porque en la de Las Vegas pueden concluir el próximo mes de octubre. Parece que pueden ser similares, pero cada país puede tener su normativa y cambiar “los detalles constructivos”.

El responsable de las empresas, Miguel Fontgivell, con las arquitectas Adela Pérez, Cristina Simón, Beatriz Carnicer y Ana Sabater. Heraldo

La fachada LED realizado por varias mujeres

Se da la circunstancia de que el equipo de la fachada LED de la esfera de la capital de Nevada es obra de varias mujeres (Adela Pérez, Cristina Simón, Beatriz Carnicer y Ana Sabater), mientras los trabajas del interior han corrido a cargo de un equipo de hombres.

Sobre las imágenes que se muestran a los viajeros, Fontgivell señala que “es difícil hacer un contenido para esa geometría esférica y lo limita”. De hecho, esto ha provocado que la empresa Madison Square Garden (MSQ) haya montado unos estudios cinematográficos en un barrio de Los Ángeles, California, para “crear lo que van a proyectar”.

Burj Khalifa Musement

Un precedente por todo lo alto: el Burj Khalifa

Fontgivell fue elegido para este proyecto después de la gran notoriedad internacional que tuvo en 2009 cuando diseñó la fachada del edificio Burj Khalifa en Dubai con 828 metros, el más alto del mundo (más del doble del Empire State Building de Nueva York y el triple de la Torre Eiffel, en París). En los últimos años también ha diseñado el estadio Sofi Stadium de Los Ángeles para fútbol americano, el aeropuerto de Orlando o la iluminación de edificios en Nueva York.