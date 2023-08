Entrecabritos, carne sana con sello turolense

Si bien el Diccionario de la Real Academia, en su primera acepción define cabrito como "aquel que hace malas pasadas", seguro que Marta Martín y Óscar Paz, prefieren la tercera entrada: "Cría de la cabra desde que nace hasta que deja de mamar". No en vano, estos animales son el eje de la nueva vida y del proyecto empresarial de esta pareja que, motivada por la jubilación de la actividad ganadera de la madre de Marta y "el agobio de la ciudad" decidieron volver a Torralba de los Sisones para seguir con la actividad de su familia y darle un nuevo impulso. Así nacía hace un año Entrecabritos.

"En primer lugar lo que hicimos fue cambiar la especie de ganado de ovino a caprino y decidimos llegar nosotros mismos hasta el consumidor final", explica Marta Martín. De hecho, la fuente de sus ingresos no son los animales vivos, sino las elaboraciones finales con la carne de sus animales que ellos comercializan como el cabrito lechal fresco o asado a baja temperatura: "Lo cocinamos así para que, además de conseguir un sabor y una textura excelentes, no se pierdan nutrientes y se retengan todos los jugos".

La carne de Entrecabritos está certificada como ecológica. "Nuestros animales pasan todo el año en el monte alimentándose de encinas, plantas esteparias, alfalfa o avena de nuestra producción ecológica… que se combina cuando es necesario con cereal y heno ensilado». Entrecabritos dispone de setenta hectáreas de alfalfa, también acreditadas como cultivo ecológico, para sus animales.

Entrecabritos cuenta con un rebaño de unas 500 cabezas, algo que les permite "estar pendientes de todas y cada una de ellas". Son de la raza celtibérica, caracterizada por ser «de hueso estrecho y proporcionar una carne más rosada, fina y suave. Los cabritos solo maman leche materna y esa leche es fruto de lo que comen las madres», incide Marta Martín.

Los animales están libres desde el primer momento en el que pueden moverse hasta su sacrificio. "En esa fecha, la carne adquiere olor y textura, por eso controlamos también esa parte del proceso, siendo nosotros mismos quienes trasladamos a los animales", añade. Así pues, son la raza, la alimentación y el manejo las tres principales claves de la calidad de sus productos.

Limpieza de montes

Además de proporcionar una carne de gran calidad, las cabras de Entrecabritos realizan otra valiosa labor: la de desbrozar el monte para ayudar a mantenerlo limpio y evitar incendios forestales. «Tenemos un pacto con el municipio de Tornos, que nos permite meter a nuestras cabras para la limpieza de los montes».

Añadido al hecho de disfrutar de los productos en nuestras propias casas, Entrecabritos ofrece la posibilidad de poder visitar "su casa", combinando la cata de carne de cabrito con una visita a uno de los parajes naturales más bellos de Aragón como es la Laguna de Gallocanta. Una experiencia que permite conocer cómo es la labor de pastoreo que Marta y Óscar llevan a cabo cada día.

Con respecto a su proyecto, Marta asegura que las cosas se complican cuando las ayudas no llegan. "Estamos en agosto de 2023 y aún no he cobrado ayudas que solicité en mayo de 2021", denuncia. "Yo soy muy consciente de que he elegido un modo de vida que es muy gratificante y muy duro al mismo tiempo, pero lo que sí que pido a las administraciones es que no nos lo hagan aún más duro", concluye.