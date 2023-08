¿Cabezas de peluches colgadas en la pared? Cómo decorar una habitación infantil

“¿En serio que os gustan las cabezas de los peluches colgadas de la pared? Se lo he visto ya a varios famosos y a mí me parece horrible. Pero para gustos los colores”. Este es uno de los comentarios que se pueden encontrar en un ‘post’ de Instagram de la hija de Isabel Preysler, Ana Boyer. En él, mostraba la nueva habitación de sus hijos. De sus paredes colgaban cabezas de animales, como si de un cazador se tratase. Independientemente de si esto se trata de una decoración idónea o no (hay opiniones dispares en su publicación), los interioristas aportan a este periódico sus propios consejos de cara a madres y padres primerizos.

“Gracias a las redes sociales vemos cómo gente -anónima o no- nos enseña su casa y sobre todo con mucha ilusión esta parte de su hogar, que se prepara con tanto mimo. Sabemos que exponernos puede servir como referencia de tendencia, pero también es un escaparate al juicio del gusto del espectador”, dice Nieves Puyuelo, de la tienda El cuarto creciente, especializada en el amueblamiento y decoración de habitaciones de bebé y juvenil, que abrió hace 20 años en la calle de La Paz, Zaragoza.

Comenzar con esta etapa de amueblar puede ser “muy ilusionante”. “Desde 'el moisés' a su primera cama, pasando por toda la etapa infantil, con su cuna, cambiador, muebles para almacenar juguetes, estanterías para cuentos... Y no menos importante el toque de la decoración. Aquí cada cliente tiene su idea y nosotras ayudamos. Lo especial de un papel pintado, un detalle de tendencia colgado en la pared o una alfombra también es relevante”, enumera Puyuelo.

Una habitación juvenil decorada por El cuarto creciente. El cuarto creciente

Los primeros muebles que se adquieren cuando se diseña la nueva habitación para el bebé son, además del moisés, la cuna acompañada de cómodas que hacen el soporte del cambiador para la primera etapa de cambio de pañal. “Es muy importante el tamaño de la cuna: 60x120 media de uso hasta los dos años y la cuna cama de 70x140, de uso hasta los seis”, describe esta experta. También se puede hacer uso de un mueble “convertible”, que hace el papel de cuna y cambiador, “transformable a cama de juvenil y otras piezas que salen de su despiece (mesa de estudio, estantería)”. En caso de tener este mueble y no estar empotrado, se puede colocar un armario. “Aquí el cliente elige si quiere un armario pequeño para solo pasar esta etapa infantil o uno más grande y más definitivo que sirva para el siguiente paso al juvenil”, describe.

Una vez pasada la etapa infantil -que al final se hace corta- llega el momento de hacerse con una cama. “También podría plantearse hacer un cambio radical al juvenil con zona de estudio, con almacenaje pensando en además de juguetes, los libros y material de deporte”, comenta esta decoradora. Aquí es donde toca elegir en función de las necesidades: “Los cuartos compartidos, las circunstancias de cada familia, los espacios pequeños a exprimir o generosos...”.

Una habitación juvenil decorada por El cuarto creciente. El cuarto creciente

Una habitación juvenil decorada por El cuarto creciente. El cuarto creciente

Variedad de camas

El hecho de introducir una cama en la habitación no tiene que ser una desventaja a la hora de decorar. Al revés, ya que hay infinitas posibilidades para que se convierta en un mueble bonito de la habitación. “Las variedades de camas que tenemos hoy en día son infinitas en estilo y composición: desde la cama nido de toda la vida, literas con diseños increíbles, camas abatibles que se esconden, camas compactas que elevan la cama nido con un almacenaje de cajones en su bajo, o los programas de ‘block’, o camas que crecen en altura o a lo largo con bloques añadidos de cajones para aprovechar al máximo los dormitorios”, describe Nieves Puyuelo.

Ya en esta etapa se le dará otro toque al dormitorio. La diferencia puede estar en cambiar el color de la pared, poner un papel pintado adecuado (muy de moda) y acompañarlo con textil y detalles con los que se identifique el futuro adolescente.

Tatiana, de la tienda Garabatos mueble infantil y juvenil de Zaragoza, suele destacar a sus clientes la “importancia” de la distribución. “Es especialmente relevante que quede espacio para que puedan jugar, por ejemplo, sobre todo en etapas tan tempranas”, asevera. Normalmente, durante esos años no suele recomendar un escritorio para empezar. “Prefiero prescindir de elementos que no van a utilizar todavía, aunque vayan a utilizarlo en un futuro”, añade.

Del mismo modo y siguiendo en la misma línea de dejar espacios, recomienda poner los muebles en las paredes y dejar el centro vacío “para poner, por ejemplo, una alfombra típica donde los pequeños pueden jugar”. “También recomendamos no mezclar todo, porque hay una nueva tendencia de utilizar distintos muebles”, expresa. A veces, cuanto más sencillo, mejor.