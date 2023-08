Cómo hacer que una casa pequeña parezca más grande: consejos de interioristas

Lo pequeño también tiene su encanto. Las viviendas grandes y amplias suelen ser el atractivo de la gran mayoría por sus posibilidades, pero un hogar de menos proporciones puede tener su belleza si se decora correctamente. Además, hay fórmulas para que esos escasos 60 metros cuadrados ganen en amplitud y la casa se convierta en un lugar más confortable y agradable.

Omar Bielsa vive, precisamente, en un piso de 60 metros cuadrados con su pareja. Este zaragozano tiene una cuenta de Instagram (@Omar_Homedecor) con más de 150.000 seguidores donde da consejos acerca de la técnica 'Do It Yourself' (o 'hazlo tú mismo') aplicada al interiorismo, y con ello ha conseguido que su pequeño hogar gane espacio tanto física como visualmente. "Como base, hablando de las paredes, deberían tener la misma tonalidad: el color blanco. Se puede jugar con tonalidades tierra, pero el blanco da luminosidad y sensación de amplitud", dice Bielsa.

Otros consejos pueden ser jugar con la decoración de las paredes, como aprovecharlas para poner estanterías y ganar un hueco útil; o poner las vigas de madera del ancho de la jamba de la puerta. "Los espacios abiertos también ayudan a que la casa parezca más grande. En el caso de mi casa, teníamos una entrada y terminé tirando los tabiques para que el salón ganara más metros cuadrados", detalla este zaragozano.

Uno de los trucos "clave" para lograr una mayor amplitud es el orden, algo complicado especialmente en una casa donde quizá no hay mucho sitio para almacenar trastos. "Para ello, se pueden utilizar algunos elementos decorativos que además sirvan para guardar cosas. Por ejemplo, en el recibidor se puede colocar un guardallaves para no tenerlas por ahí sueltas", dice este joven. Los aparadores o las cómodas pueden desempeñar ambas funciones: la de almacenar y la de decorar.

Una habitación con pintura blanca en las paredes y tonalidades tierra para dar mayor sensación de amplitud. @Omar_Homedecor

En esta misma idea coincide la interiorista zaragozana Ruth Barranco. "Quizá lo más importante en estos casos sea el orden y huir de la acumulación. Para conseguirlo, hay que intentar sacar en cada hueco mucho mueble de guardar", detalla. Por ejemplo, un mueble tipo armario que pase desapercibido, y combinarlo con otro que le aporte más carácter, para que a la vista sea más amplio.

A veces, menos es más. Omar Bielsa cree que se debe adaptar los muebles y piezas que se compran al espacio que hay. "No porque nos guste mucho un mueble hay que meterlo sí o sí", opina. Además, incide en la posibilidad de aprovechar el espacio de las paredes: "Se puede hacer uso de molduras o incluso colgar la televisión, ya que liberamos el espacio que ocupe el mueble y sirve como una decoración más". Uno de los proyectos que este zaragozano resalta de su amplio compendio en Instagram es el del separador de ambientes, en el que tiró parte del tabique que separaba dos habitaciones para colocar una especie de ventana por la que entra la luz y lograr así una mayor amplitud visual.

"Aunque buscamos el espacio máximo en las casas los espacios más reducidos pueden tener un encanto especial ya que todo está más cerca", expresa la interiorista zaragozana. Así, la distribución de espacios se convierte en un aspecto esencial. "Se deben crear espacios abiertos y polivalentes, con los tabiques y separación mínimos en salón, cocina, comedor y despacho", manifiesta. El único habitáculo que debería quedarse aislado sería, en su opinión, el dormitorio, al tratarse de una zona de descanso.

Un pequeño espacio con la misma tonalidad en blanco en el suelo, las paredes y el techo. Ruth Barranco

Algunos consejos que pueden salvarte de un apuro: si el dormitorio es pequeño, se puede colocar un armario o vestidor en el pasillo, para liberar ese espacio y si vives en pareja no molestas a la otra persona al cambiarte. "A las terrazas se les puede sacar mucho partido. Si hacemos un buen cerramiento aprovechar para hacer desayunos, comidas o encontrar nuestro punto de teletrabajo perfecto", desarrolla. ¿Quién dijo que no se podía teletrabajar y tomar el sol a la vez en una casa pequeña?

Lo de vivir en espacios reducidos no es nada nuevo, y bien lo saben en Japón, donde utilizan puertas correderas que ahorran algunos centímetros y permiten maniobrar mejor. Del mismo modo, la combinación de colores es más importante de lo que parece. Ya se ha citado en este artículo el poder del blanco al aparentar más amplitud, pero esta experta asegura que "no se debe renunciar a otro color que nos pueda gustar".

Para evitar impregnar de blanco toda nuestra vivienda, Ruth da un consejo: "o bien utilizarlo solo en la pared y unificar el resto con tonos claros, o unificarlo todo con otro tono que no sea excesivamente fuerte". Aquí destaca la mayor tendencia ahora mismo, todavía más en alza gracias a la película de Barbie: el rosa. Aunque al utilizarlo la vivienda no se transformará en una casa de ensueño de una de las muñecas, le dará un toque y la amplitud.