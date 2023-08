La izquierda se muestra "preocupada" por el acuerdo PP-Vox y critica la "opacidad" de la negociación

Apenas unos minutos han tardado PSOE, CHA, Podemos e IU en reaccionar al acuerdo rubricado por PP y Vox para conformar el próximo Gobierno de Aragón. Lo han hecho con "preocupación" tras conocer un resultado que han asegurado era previsible, pero para el que ha habido un "apagón informativo" de 68 días. Además, han puesto el foco en la foto. Esa en la que este viernes no aparece el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, porque consideran que se "avergüenza" el pacto suscrito.

"El PSOE no esta alegre, estamos preocupados tanto por las formas como por el contenido", ha incidido el secretario de organización socialista, Darío Villagrasa, quien sostiene que se ha "mentido" a la opinión pública respecto a los tiempos de la negociación. Asimismo, ha lamentado que la extrema derecha vaya a formar parte del Consejo de Gobierno y además ocupe la vicepresidencia primera de la Comunidad. Y que además se haya conocido antes cómo se iban a repartir los sillones que el acuerdo programático.

Ha puesto el foco en que se vaya a derogar la Ley de Memoria Democrática y que también se pretendan modificar otras que han "garantizado que Aragón sea pionera en igualdad". "Es un mal comienzo", ha resumido.

Pero si en algo ha hecho hincapié el socialista es la ausencia de Azcón en la firma del pacto que le hará presidente de Aragón. "Se avergüenza del pacto y de la foto con Vox. Es un mal comienzo si lo que quieren es compartir cuatro años de trabajo", ha apuntado. En este sentido, incluso, ha llegado a bromear con que si los Consejos de Gobierno, para no coincidir con los consejeros de Vox, se tendrán que hacer "por teléfono o whatsapp". Villagrasa ha recordado que el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, rubricó "de su puño y letra" todos los acuerdos alcanzados con el PAR, IU y el cuatripartito, en la sede parlamentaria.

Y ha confiado en que ningún otro partido se preste a "aplaudir", "recoger las migajas" y "blanquear" el acuerdo firmado este viernes entre PP y Vox. Lo ha hecho en clara referencia al PAR, que ahora dirigido por Alberto Izquierdo, podría tener varias direcciones generales.

CHA lamenta la "ambigüedad" respecto al trasvase

Desde CHA han considerado que el acuerdo llega muy tarde pese a que la configuración del nuevo Gobierno estaba "muy clara desde el principio". "Azcón va a ser el candidato que más tiempo ha tardado en presentarse a una sesión plenaria de investidura. Y lo hace, sin comparecer, manteniéndose al margen del pacto como si no asumiese ninguna responsabilidad sobre lo que está ocurriendo", han apuntado desde la formación aragonesista en una nota de prensa en la que han criticado las "semanas de silencio" y la "falta de transparencia" en las negociación.

Respecto al acuerdo, han lamentado cuestiones como la ambigüedad mostrada en temas como el trasvase del Ebro o la defensa de las mujeres frente a la violencia machista. Además, han criticado el ataque directo a leyes respecto a la memoria democrática, la ley trans, o a los avances en materia de política lingüística. "La espera a la celebración de las elecciones generales demuestran que para el PP, por encima de las necesidades y demandas de Aragón está su prioridad de asegurarse, a costa de lo que sea, el poder político y que, además, lo hace poniéndose al servicio de las necesidades de las negociaciones del PP a nivel estatal", han apuntado.

Podemos asegura que es un "paso atrás" para Aragón

Por su parte, desde Podemos han asegurado que el pacto PP-Vox confirma "los peores temores de la línea política a seguir por un PP sumiso a la ultraderecha”. “Es severamente peligroso que muestren claramente que vienen a destrozar el camino del avance social, científico y económico”, ha apuntado el diputado Andoni Corrales.

Los acuerdos conocidos, ha señalado, son "pasos atrás" para Aragón. "No sólo en derechos conseguidos hacia la igualdad de oportunidades destrozando leyes y aplicando censuras ideológicas, sino también han dejado ver que no van a avanzar hacia un escenario en el que Aragón se prepare para los retos futuros, marcando claramente el camino el negacionismo climático de Vox, con el beneplácito del PP", han detallado en la nota de prensa. Y, al igual que el resto, han criticado que Azcón no estuviera presente en el acto.

IU crítica la "desaparición" del medio ambiente

En un sentido similar se ha manifestado el líder de IU, Álvaro Sanz, quien ha reiterado que Azcón se "avergüenza" del acuerdo y que el nuevo Ejecutivo comienza con "fragilidad, inestabilidad y diferencias evidentes".

Además, ha lamentado medidas como el cheque bebé, la reforma del IRPF o que el medio ambiente "desaparezca prácticamente del mapa". "Lo que demuestra es que al PP se le ha caído la careta y comparten posiciones políticas", ha incidido. En este sentido, ha asegurado que el acuerdo está plagado de "metralla ultra, conservadurismo, tradicionalismo y retroceso".

Sanz ha afeado que desarrollo territorial y despoblación queden en manos de Vox, quien ha recordado que no cree en las comarcas. Además, ha criticado que se hable de "adelgazar y quitar organismos superfluos", pero el organigrama recoja dos vicepresidencias.