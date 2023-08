Marineros de secano: "En Zaragoza hay mucho navegante con barco en la costa, que es su apartamento de fin de semana"

¿Eres de Aragón y navegas? Cuando Ángel Valios -administrador y patrón de la empresa Pleamar-Uno de Zaragoza- escucha esa recurrente pregunta siempre responde: "¿Es que no tengo derecho a navegar o qué?".

Él lo lleva haciendo durante 42 años y desde hace ocho está al frente de una pequeña compañía dedicada a la formación y fomento de actividades náuticas por aguas de Cambrils (Tarragona). El que seamos gente de secano no implica que no nos guste echarnos a la mar. Y la realidad lo constata: hay demanda por sacarse alguna de las titulaciones náuticas, aunque no en cifras similares tras la pandemia, donde hubo un pequeño 'boom'. "A los aragoneses les gusta mucho navegar; el 100% de mis alumnos son de aquí. Sobre todo tenemos mucha demanda en septiembre. En julio y agosto la gente va a la playa, ve navegar y también lo quiere hacer", indica.

Por su parte, Jesús María Talegón, director de la academia náutica Argos (con sedes en Zaragoza, Tarragona y Lérida) y capitán de la Marina Mercante, introduce el matiz de que este segundo semestre del año ha habido una "pequeña bajada" motivada por "la situación económica". No obstante, cada año entre 150 y 200 personas se sacan alguno de los títulos en su escuela de Aragón. El de patrón de embarcaciones de recreo (para llevar barcos de hasta 15 metros sin vela a 12 millas de la costa) es el habitual. "Es el que te da más atribuciones. Si después quieres continuar a patrón de yate y capitán de yate lo tienes que tener", advierte Talegón, quien resalta que la navegación "por desgracia" es aún una actividad muy masculinizada. "Hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres. Habría que hacer una promoción de mujeres al timón", observa.

La aragonesa Victoria es una de ese 20% de féminas. Esta enamorada del mar se sacó hace ya 20 años el título de patrón de navegación básica. "Quería navegar y sentir esa sensación maravillosa, así que me animé. La teórica la hice en Zaragoza y la práctica, en el puerto de Barcelona. Lo recomiendo; para mí, es fantástico poder disfrutar de esa manera. Las jornadas costeando eran maravillosas: viviendo y disfrutando del mar sin perder de vista la costa, una panorámica espectacular de puerto en puerto y de cala en cala. Conocimos rincones entrañables que de otro modo no puedes disfrutar", comenta, al tiempo que pone el acento en el tema de la seguridad. "Hay que saber bien la máquina que llevas en las manos y tener la precaución y cautela para tener una navegación segura", subraya.

Por su parte, Federico acaba de sacarse este año con Pleamar-Uno el de patrón de embarcaciones de recreo más dos extensiones, que le permiten ir en barcos de hasta 25 metros con vela. Dicha formación se engloba dentro de un proyecto personal: en febrero de 2024 tiene previsto dar la vuelta al mundo. "Iré en avión, tren y barco y quiero tener todos los carnés en regla y licencias por lo que pueda pasar. Ángel (Valios) induce a los alumnos la pasión por la navegación y el respeto por el mar", dice este residente en la capital maña, que opina que se trata de una actividad cara si no se vive en la costa. "El alquiler, el atraque, los seguros, el mecánico por posibles incidencias...", detalla.

Alquiler o compra

Tal y como informa Valios, alquilar un barco mediano cuesta entre 500 a 1.000 euros al día. Mientras, el director de Argos (con más de 20 años de presencia en Zaragoza y con el puerto de Torredembarra como base para hacer las prácticas) señala que hay mucho cliente que va directamente al alquiler. "También está el que compra su pequeña embarcación. O el que su familia tiene una y van sacándose las titulaciones. En Zaragoza hay mucho cliente que tiene un velero o barco en la costa, que son habitables, los tienen en el puerto y son su apartamento de fin de semana. Al mismo tiempo que hacen la actividad (navegar) es su vivienda", destaca.

Ángel Valios (en el centro con gorra) enseña a hacer nudos a alumnos, en Cambrils. Pleamar-Uno

En cuanto a las titulaciones náuticas hay que hablar de cinco: patrón de navegación básica, patrón de embarcaciones de recreo (PER), patrón de yate, capitán de yate y la licencia de navegación (que permite navegar con embarcaciones de hasta 6 metros de eslora y con motos de agua sin límite de potencia a dos millas de la costa). Según Valios, el 80% de las licencias que se sacan son para poder llevar motos de agua, que están "muy de moda". "Es más económica (150 euros) y rápida de conseguir (en una mañana entre dos horas de teoría y cuatro de prácticas; y no hay examen). Así matan el gusanillo de navegar y no hacen más; eso ha mermado otras titulaciones. Y cada día hay más cursos 'online', pero las prácticas hay que hacerlas en directo", sostiene.

En cambio, Jesús María Talegón cree que las licencias de navegación tienen un ámbito diferente al resto de titulaciones. Asimismo, informa de que ser patrón de embarcaciones de recreo cuesta alrededor de 800 euros con las cinco semanas de preparación del examen teórico, las 16 horas de prácticas durante los fines de semana (en el caso de su academia Argos), un curso de radiocomunicación y tasas.

A este marinero mercante todo el mundo le dice que navegar es como introducirse en otro mundo. "Es una actividad al aire libre que te permite desconectar del día a día, del estrés que puedas tener, y hace que te relajes. Te comentan que en el momento en el que sueltan amarras y salen del puerto, cada día es diferente aunque el mar sea el mismo", indica. Y añade: "Es una perspectiva diferente y el que lo prueba se engancha".