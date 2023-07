La falta de prevención y la subcontratación dejan un julio negro, critican los sindicatos

¡Basta ya! de muertes en el trabajo, reclamaron ayer los sindicatos mayoritarios. La denuncia de los 16 fallecidos en accidente laboral en lo que va de año, frente a los 12 del mismo periodo de 2022, motivó la concentración del jueves, por segundo día consecutivo, de delegados y responsables de distintas federaciones a las puertas de la sede de Comisiones Obreras para criticar el aumento de la siniestralidad laboral. Desde este sindicato y también UGT, achacaron a la elevada subcontratación, la falta de coordinación entre empresas a la hora de adoptar medidas de prevención y la escasa inversión en esta materia desde que repuntó la actividad tras la covid las causas de esta sangría.

"Han fallado las medidas de prevención que podían haber evitado estas muertes", señaló Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CC. OO. Aragón: "En las pequeñas empresas, donde no hay representación sindical que haga las veces de altavoz y denuncie, la prevención no llega", criticó. Su homólogo en UGT, José de las Morenas, constató que en el caso del accidente de Albelda (Huesca), el fallecido estaba empleado por una subcontrata y no llevaba medidas de protección. "Fue una caída en altura. Llevaba nueve días trabajando y no tenía ni arnés ni una línea de vida que lo sujetase al edificio. No fue un fallo sino muchos de falta de prevención y nula vigilancia de las medidas de prevención, que se descuidan en la cadena de subcontratación al prestar menos atención", añadió. Ambos reclamaron al futuro Gobierno autonómico un plan de choque para reducir esta negra estadística y le pidieron dedicar el máximo esfuerzo y recursos "a hacer que la Ley de Prevención llegue a estas empresas donde no llega" y cuya consecuencia es la pérdida de vidas de "personas que van a trabajar".

CC. OO. recordó que lleva mucho tiempo reclamando la figura del ‘delegado territorial’ para que, junto a las organizaciones sindicales y empresariales, pueda ir a visitar las empresas y plantear medidas preventivas para en caso de incumplimiento denunciarlas ante Inspección. Pidió también que se depuren responsabilidades.

"Con la seguridad laboral no se juega". Lo advirtió ayer la consejera de Economía en funciones, Eva Gastón, al denunciar que ya van "dieciséis fallecidos". Por eso, defendió la necesidad de seguir trabajando por un empleo de calidad con seguridad y salud laboral. "Estamos hablando de estabilidad en la duración de los contratos; y de la necesaria formación continua que han de facilitar las propias empresas", dijo, además de la labor coercitiva. "En calidad de autoridad competente firmo todas y cada una de las sanciones. Da igual el tamaño o la empresa", avisó.

Por su parte, Benito Tesier, presidente de FEMZ, además de dar el pésame a las familias, llamó la atención sobre la necesidad de mantener las medidas de seguridad en el puesto de trabajo y también ante temperaturas extremas evitar situaciones de riesgo. "No podemos permitirnos que la actividad empresarial conlleve sucesos desgraciados" como estos, indicó, si bien recordó que estas muertes no se han producido en el ámbito industrial. Según los sindicatos, construcción y servicios, son los sectores que más elevada siniestralidad presentan.