El PSOE acusa a Azcón de "absentismo laboral" al demorar dos meses su investidura

El secretario de Organización del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, acusa de "absentismo laboral" al líder popular y candidato a la Presidencia, Jorge Azcón, por demorar dos meses su investidura. A su juicio, está "holgazaneando" desde que ganó las elecciones autonómicas el pasado 28 de mayo y le urgió a acabar con la "parálisis" que sufre la Comunidad. "El PP ha ninguneado y despreciado la encomienda de buscar un pacto y empezar a gobernar", ha recriminado.

Villagrasa ha comparecido este miércoles en la sede socialista para censurar la decisión de los populares de esperar hasta la cita electoral del 23-J para retomar la negociación con Vox, Teruel Existe y PAR. Cuentan con 28 de los 67 diputados, la mayoría absoluta solo se la pueden dar los siete de la extrema derecha y, al menos, necesitaría más síes que noes. Y la izquierda suma los mismos escaños que el PP. "No se comporta como debiera, se ha dedicado a enredar y dejar en pausa a Aragón", ha lamentado.

El número dos de los socialistas ha incidido en que sus potenciales socios han expresado públicamente su rechazo al gobierno de "amplia base", por lo que ha recriminado a Azcón que de forma "torticera" se dedique a "jugar con el engaño". "La única suma es la que le da con Vox", ha subrayado.

Villagrasa ha lamentado que la actitud del líder popular alargue un gobierno en funciones que no puede tomar decisiones de calado por estar precisamente en funciones, ya que no puede aprobar nada que supere los tres millones de euros. Y ha puesto de ejemplo el decreto de ayudas de la sequía o la solución para el colegio María Zambrano afectado por la tromba del agua de hace un mes. "Hay negociaciones muy avanzadas con más de 15 empresas con un gobierno en funciones y hay otro que tiene que entrar y no tiene ganas", ha indicado.

El secretario de Organización ha subrayado que el PSOE no hará dejación de funciones con el 30% del electorado aragonés que les votó el 28-M, por lo que ha dejado claro que no se van a a abstener para facilitar que Azcón gobierne en solitario. "No puede pretender que hinquemos la rodilla porque quiera tener la totalidad de poder institucional", ha dicho, antes de evidenciar que el PP necesitaría igualmente la mayoría absoluta para aprobar el techo, los presupuestos, sus propias leyes o derogar, como ha anunciado, las del cuatripartito.