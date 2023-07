Azcón retoma hoy la negociación de su investidura sin descartar ninguna «fórmula de gobernabilidad»

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, retoma hoy las negociaciones de su investidura como presidente autonómico con Vox, Teruel Existe y el PAR. Lo hará personalmente, de forma discreta, para conseguir atar una «fórmula de gobernabilidad» que en las filas conservadores confían que se convierta en una realidad «en unos días».

El plazo para lograrlo expira el 20 de agosto, pero incluso en el PSOE dan por hecho que no habrá que esperar hasta el final y habrá un acuerdo rápido, salvo sorpresa. Los populares no quieren dar nada por perdido e insisten en que, como no se ha cansado de repetir Azcón desde que ganó las elecciones, prefieren gobernar en solitario. La clave está en saber hasta dónde están dispuesto a presionar la extrema derecha, que con siete diputados son los únicos que tienen la llave para hacerlo presidente.

La negociación comenzará al mismo tiempo que la cuenta atrás del traspaso de poderes con la primera reunión entre los diputados populares Roberto Bermúdez y Fernando Ledesma con la consejera de Presidencia en funciones, Mayte Pérez, y el número dos del presidente, Vitelio Tena.

Los propios dirigentes del PP aragonés reconocen que habrá que lidiar con el enrocamiento de Vox, que reitera formar parte de los dos gobiernos pendientes de constituir, los de Aragón y Murcia, como condición para garantizar a Azcón y a Fernando López Miras su elección.

Si hasta ahora esta posibilidad era poco menos que un anatema, tras las elecciones generales se puede acabar convirtiendo en una realidad, especialmente ahora que la formación de Abascal sufrió un varapalo en las urnas el pasado domingo. «No está para repeticiones, pero tampoco van a consentir quedarse fuera porque deben demostrar que siguen siendo un partido decisivo. No le queda otra», apuntaron dos cargos populares.

En la dirección no se quiere dar nada por hecho «ni prejuzgar el resultado» de la negociación, pero siempre sobre la base de que «no hay alternativa» a que Azcón sea el próximo presidente y que los resultados del 23-J deben «atemperar» a los implicados.

La relación personal con responsables de Aragón y de la cúpula nacional facilitarían el entendimiento, todo lo contrario de lo sucedido en Murcia. Allí los problemas de entendimiento complican alcanzar el acuerdo.

En las filas conservadoras consideran que el desenlace más plausible es de una coalición, por lo que consideran que deben gestionar los posibles departamentos a ceder y los perfiles para evitar problemas añadidos. Lo que no están dispuestos es a que se repita el caso de la presidenta de las Cortes, que cedieron a Marta Fernández (Vox) y que se convirtió en noticia nacional por sus publicaciones antivacunas y en las que negaba el cambio climático y arremetía contra el feminismo.

La realidad es que con 28 de los 67 diputados de las Cortes, el PP requiere que los siete de Vox, al menos, se abstengan. Pero su líder en Aragón, Alejandro Nolasco, ha dejado bien claro que esta posibilidad no existe y solo votarán a favor si entran en el Pignatelli.

El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, reconoció este lunes que la investidura se afronta ahora en una situación «más crítica». Yaunque desligó sus duras acusaciones al PP por el 23-J de la negociación en Aragón, volvió a reclamar un acuerdo que «respete» a sus votantes. «No nos van a ver equivocados en quiénes son nuestros aliados y adversarios», apuntó respecto a los posibles pactos en Aragón.

A tres bandas

En Teruel Existe aseguraron que no ha cambiado nada y que nadie les ha llamado para negociar el voto de sus tres diputados. Su postura se mantiene y pasa por facilitar la investidura solo en el caso de que Vox no la respalde ni forme parte del Gobierno de Azcón.

Mientras, el líder del PAR, Alberto Izquierdo, insistió en que lo primero sería llegar a un acuerdo programático sobre la base del documento que facilitaron al PP, como también hizo Vox, antes de abordar la posibilidad de entrar en el Gobierno. Los populares descartan cederles una consejería, pero sí darles entrada con algunas direcciones generales. «Tienen un diputado», recordaron.

Una delegación aragonesa, encabezada por Azcón, acudió ayer a Madrid para asistir a la Junta Directiva Nacional y a la vuelta, el diputado electo Pedro Navarro cerró filas con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. «Apoyamos su aspiración a ser el próximo presidente», dijo, aunque Garriga cerrase de facto esta posibilidad, al igual que el PNV.