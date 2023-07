Varias organizaciones sociales y vecinales rechazan que Marta Fernández presida las Cortes de Aragón

Varias organizaciones sociales y vecinales han expresado su rechazo al nombramiento como presidenta de las Cortes de Aragón a la diputada de Vox, Marta Fernández, el pasado 23 de junio.

Han argumentado este rechazo al estimar que la diputada del partido "ultraderechista", alcanza un "importante altavoz" institucional desde el que "va promover el desmantelamiento de tantos derechos peleados y conseguidos" por el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ+, por los sindicatos, por las asociaciones y por otros colectivos.

"Sus declaraciones en medios de comunicación y redes sociales, con un perfil anticientífico y negacionista del cambio climático y la pandemia de la covid-19, también (re)producen racismo, antifeminismo y transfobia; se sitúa incluso en contra de la normativa europea e internacional", han opinado.

Para estas entidades y asociaciones, las Cortes de Aragón deberían ser un espacio "libre de discursos de odio, abrazando a la ciudadanía, no excluyéndola". Sin embargo, han considerado que es una diputada "negacionista de la violencia machista, en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en contra de los derechos que reclaman desde los colectivos LGTBIQ+". Si esta diputada y su partido se convierten en figuras clave en la representación de parte del Gobierno de Aragón, los derechos de la ciudadanía "van a correr el riesgo de retroceder", han alertado.

"Veremos -han enumerado- como se ponen impedimentos para la protección efectiva y real de las mujeres víctimas de violencia de género, veremos limitada nuestra libertad sexual, veremos cortada la educación afectivo-sexual necesaria para construir relaciones igualitarias y corresponsables. También veremos cómo se amplifica el discurso xenófobo y se materializan las ya crecientes amenazas sobre las personas migrantes, un colectivo que se encuentra en una situación vulnerable en el marco de la Ley de extranjería y múltiples barreras institucionales, económicas y físicas".

"Avanzaremos juntas"

No obstante, han trasladado su determinación de seguir fortaleciendo los avances conquistados a lo largo de la historia, que son derechos y no privilegios. Avanzaremos, juntas, en democracia y en justicia social para lograr una vida digna para todas las personas. No daremos ni un paso atrás", han concluido.

Las entidades firmantes son Red Aragonesa de Mujeres Vecinales, Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (Cavaragón), Coordinadora 8M Ribera del Ebro, Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, Asamblea 8M Huesca, Colectivo Mujeres Feministas Huesca, Colegio Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, Plataforma Feminista del Jiloca, Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel, Bajo Aragón Feminista, Colectivo Terqueer de Teruel, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales "Osca XXI" de Huesca.