Vox desliga sus duras críticas al PP por el 23-J de la negociación en Aragón

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cargado duramente este lunes contra el Partido Popular como responsable, aseguran, de que la derecha no haya logrados un apoyo suficiente en las urnas para gobernar el país. El dirigente de extrema derecha, no obstante, ha desligado estas críticas de la negociación para la investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón, y ha vuelto a reclamar un acuerdo que “respete” a sus votantes.

El resultado del 23-J no aclara el futuro de la DGA, al menos no dentro de un pacto global que llevara a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Para Vox, eso no ha sucedido por la estrategia electoral del PP de apelar a un voto útil que, lamentan, se ha convertido en “inútil”.

En este escenario, Garriga ha remarcado la “crítica total” a los conservadores, pero ha señalado que “eso no quita” para que el pasado 28-M “los electores dieron un mandato claro de conformar una alternativa”. “Nosotros -ha subrayado-, siendo responsables y conscientes del momento, quizás más crítico que hace tres semanas, por supuesto seguimos con la mano tendida y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano, siempre que se respete a nuestros votantes, para conformar esa alternativa”.

"siendo responsables y conscientes del momento, quizás más crítico, seguimos con la mano tendida"

“No nos van a ver equivocados en quiénes son nuestros aliados y quiénes nuestros adversarios”, ha apuntado respecto a los posibles pactos en Aragón. “Nos debemos al pueblo español y hemos venido para devolverles certezas y la esperanza”, ha añadido. Por ello, ha remarcado que “una cosa es señalar al PP como los responsables de truncar la alternativa en España y otra es dar respuesta a los compatriotas en Aragón”.