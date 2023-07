Feijóo se estrella contra sus expectativas

"Nunca hemos perdido unas elecciones". La afirmación corresponde a uno de los asesores de Alberto Núñez Feijóo que le han acompañado en su etapa en Galicia, donde gobernó durante 13 años la Xunta con cuatro mayorías absolutas a sus espaldas. Y, efectivamente, el líder del PP ganó las generales del 23-J pero se quedó lejos, muy lejos, del objetivo marcado. Aunque fue el candidato más votado, los 136 escaños se quedan a una distancia abismal de los 150 diputados que se había marcado como mínimo -llegó a poner el listón en los 160- para intentar gobernar. Pero la aritmética parlamentaria juega en su contra. Aunque sumaría con Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, necesitaría el 'sí' del PNV, que ya avanzó durante la campaña que no le daría su apoyo si el partido de Santiago Abascal entraba en el Ejecutivo. Un veto que hace inviable la gobernabilidad, ya que la derecha radical no está dispuesta a ceder sus eventuales sillones en un Consejo de Ministros.

El presidente del PP asegura que se presentará a la investidura y pedirá el apoyo al resto de partidos.

No obstante, Feijóo no tira la toalla y reivindica "su derecho a formar Gobierno", por lo que pedirá al resto de partidos que, "como es habitual en democracia, permitan la investidura del candidato que ha ganado las elecciones". "Le pido al PSOE y al resto de fuerzas que no bloqueen el Gobierno de España", afirmó el líder de los populares desde el balcón de la sede nacional de Génova, acompañado por la dirección nacional, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el regidor de la capital, José Luis Martínez Almeida.

En el PP insisten en que Feijóo ha sido el candidato que más ha crecido este 23-J, sumando 47 diputados más que en 2019. La coalición de Gobierno, inciden en Génova, retrocede cinco puntos. No obstante, en este momento el PSOE está en condiciones de sumar los votos suficientes para sacar adelante la investidura, pero necesitaría el apoyo del partido de Carles Puigdemont, que ya avanzaba que el coste sería un referéndum de autodeterminación. "No hay modelo que no pase o por Feijóo o por el sí expreso de Bildu. Reivindicamos para Feijóo el mismo compromiso que Feijóo tuvo, por ejemplo, en Vitoria". El objetivo, insisten en Génova, es "restar capacidad de decisión a la izquierda abertzale".

Noche de infarto

El PP se enfrentó a un escrutinio de infarto. Aunque la tragedia se mascó casi desde el principio, cuando los populares no terminaban de despegar contra el pronóstico de todas las encuestas. "A ver si llegamos a 150 escaños", reconocía un dirigente popular consultado. "¿160 diputados? Eso es soñar demasiado", admitía otro. Pese a las caras largas en las puertas de la madrileña sede de Génova 13, aún había quien pensaba con el 60% escrutado que aún se podía dar la vuelta al resultado y sumar de golpe "otros veinte escaños". También quien recordaba los comicios de 2011, cuando Mariano Rajoy consiguió hacerse con la mayoría absoluta casi al final de la noche.

Pero el resultado, por mucho que mejora el de 2019, cuando obtuvieron 89 escaños, fue un jarro de agua fría. Ni los trackings internos más pesimistas pronosticaban un resultado tan bajo para Feijóo ni tan alto para Pedro Sánchez, que resiste y estaría en condiciones de reeditar la coalición con Sumar y buscar un acuerdo con aquellas fuerzas que ya facilitaron su investidura en 2019.

El líder del PP ha chocado contra sus propias expectativas, y se lo tendrá que explicar este lunes a la plana mayor del partido, que se reúne en Madrid.