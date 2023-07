Sumar confía en sus "tácticas de seducción" con Junts: "No es lo mismo no apoyaré gratis que no daré mi apoyo"

© HERALDO DE ARAGON EDITORA, S.L.U.

Teléfono 976 765 000 / - Pº. Independencia, 29, 50001 Zaragoza - CIF: B99288763 - Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3796, Libro 0, Folio 177, Sección 8, Hoja Z-50564

Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual Pº Independencia, 29, 50001 Zaragoza

Teléfono 976 765 000 Otras webs del grupo