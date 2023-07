Lambán rebaja la euforia tras el 23-J: “En Aragón, los resultados no han sido buenos”

Javier Lambán no está para celebraciones. El secretario general del PSOE-Aragón ha reconocido que los resultados electorales del pasado domingo fueron una “excelente noticia”, en especial para el candidato nacional, Pedro Sánchez, al que atribuye todo el “mérito”. Pero advierte de que la formación no puede caer en “triunfalismos”, y menos aún en la Comunidad, una de las que menos han mejorado sus resultados respecto a las autonómicas de mayo. “Motivos de satisfacción no tenemos muchos, la derecha tiene mayoría absoluta”, ha recordado.

El aún presidente en funciones de la DGA ha analizado este martes el resultado electoral del 23-J en el transcurso de una visita a la Feria de Zaragoza, donde ha reconocido que los socialistas lograron “detener el tsunami” que les “arrasó” el 28-M. “A nivel nacional, estamos francamente satisfechos”, ha apuntado, para añadir, no obstante, que el partido no debe “pecar de un triunfalismo sin fundamento” ya que puede llevar a “análisis equivocados” y a una mala toma de decisiones.

De hecho, Lambán, uno de los barones más críticos con la dirección nacional, ha ofrecido una visión pesimista de los resultados en Aragón de Pedro Sánchez, y por extensión de Pilar Alegría, que podría disputar su sucesión en la secretaría general aragonesa. “De los 13 diputados, 8 los ha obtenido la derecha, es decir, una amplísima mayoría”, ha detallado.

El líder autonómico ha reconocido que el PSOE ha crecido en votos respecto a las autonómicas, en las que él era el candidato, pero lo ha hecho en menor medida que en otros territorios. A continuación, Lambán ha sacado una “chuleta” para relatar que “en Madrid, por ejemplo, subió un 9,69% respecto a autonómicas, en Valencia un 3,77%, en Canarias un 6,22%, en La Rioja 3,81%, en Navarra 6,68%, en Asturias un 1,72%, en Baleares 3,64% y en Aragón, apenas un 1,57%”.

“Solo hay dos autonomías con una diferencia menor”, ha remarcado el presidente en funciones de la Comunidad, que ha añadido que “esto, evidentemente, no es una buena noticia para los socialistas”. “Muchos motivos para la satisfacción no tenemos”, ha insistido, más allá de la pérdida del diputado de Teruel Existe, que sí ha celebrado. “Ha sido una excelente noticia, es una fuerza política que no ha aportado nada a Aragón, pero que sobre todo ha demostrado mucha incoherencia, se ha demostrado errática”, en referencia a los apoyos brindados por Tomás Guitarte a la derecha desde el 28-M.

Pactos con independentistas

En este sentido, Lambán ha aprovechado la crítica a este tipo de formación “cantonalista”, que a su juicio solo sirven para “introducir inestabilidad” en la política, para reivindicar “sin ningún ambaje” la vuelta del bipartidismo.

Sin embargo, ha eludido las preguntas sobre los posibles pactos con independentistas que necesitará su líder nacional, Pedro Sánchez, para mantenerse en la Moncloa. “Saben perfectamente lo que pienso, pero en este momento estamos inmersos en un debate que afecta a los actores nacionales de la política”, se ha limitado a expresar.

Finalmente, Lambán, que ha desvelado que el domingo le escribió por Whatsapp a Jorge Azcón un mensaje de felicitación, ha dicho que no pondrá “ningún palo en la rueda” a su “buen amigo” para la conformación del Gobierno autonómico. El líder del PP-Aragón ha anunciado este martes que retoma los contactos para conformar un Ejecutivo “de amplia base”, y el líder socialista le reclama que lo haga “cuanto antes”.

Eso sí, ha criticado que Azcón haya retrasado la investidura “deliberadamente” hasta después de las elecciones generales, lo que a su juicio les ha dado réditos electorales, al evitar la foto con Vox. Cree que ha tenido un “puntito de irresponsabilidad” en este sentido, y ha augurado que, presumiblemente, el líder del PP dará entrada a la DGA a la formación de extrema derecha.

Respecto a su futuro personal, Lambán ha señalado que seguirá al frente del partido en Aragón “los próximos meses”. Preguntado por la posibilidad de que sean años, ya que el congreso regional no se debería celebrar hasta 2025, ha dicho que “dependerá”. “En la política puede ocurrir absolutamente de todo. Se producen acontecimientos tan imprevistos, que hacer ahora cábalas es una temeridad”, ha concluido.