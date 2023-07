El pueblo de Zaragoza donde se ha batido un récord de calor de hace casi un siglo

Este martes, durante la tercera ola de calor en España del verano, se han batido récords de temperatura en Aragón, superando registros de valores de máximas y mínimas y alguno de hace casi cien años. Según los datos que ha dado a conocer la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad hay dos poblaciones en las que se han registrado valores que se tendrán que tener en cuenta a partir de ahora cuando la canícula vuelva a campar a sus anchas. Los termómetros han hecho historia en el municipio zaragozano de Daroca y y en el turolense de Calamocha.

Además de las temperaturas que han superado con creces los 40 grados, también se han rebasado las mínimas más altas. Y es lo que ha ocurrido la noche del 18 de julio en la centenaria estación meteorológica darocense, donde se midieron 25,3 grados, una décima más que el anterior récord que se remonta a nada menos que a 1.928. Una noche tórrida, que es como se llama a aquellas en las que el mercurio no baja de los 25 grados.

En estas instalaciones situadas en las murallas de la localidad también se ha batido la temperatura más alta para el mes de julio con 40,5 grados, siete décimas más que el dato que se midió 1995. Mientras, Calamocha también ha vivido su particular noche tropical (cuando el mercurio no desciende de los 20 grados) con una mínima de 22,2 grados, que ha superado al anterior registro de 2009.

Para Yolanda Jiménez, responsable de la estación meteorológica de Daroca desde 1994, es un hito del que no presume. "Son temperaturas demasiado altas y que no corresponden con la zona, por lo que preferiría no haberlo batido y que no sea algo habitual", asume. Recuerda que el anterior registro, de 1928, estaba en 25,2. En este mismo sentido, la jefa del observatorio recuerda que este miércoles también se batió otro récord: el de la máxima en un mes de julio, con 40,5º.

Como incide Jiménez, son casos extraordinarios y que no son comunes en la zona, donde al encontrase en la Ibérica y a más de 780 metros de altitud, lo normal es que "las temperaturas durante la noche bajen bastante".

La estación meteorológica de Daroca está situada en las murallas desde que comenzó a funcionar, en 1909. Durante más de un siglo ha recogido la información climatológica del municipio zaragozano de forma ininterrumpida, salvo un breve periodo de tres meses en la guerra. Este observatorio fue reconocido en 2017 por la Organización Meteorológica Mundial, junto a otras tres instalaciones españolas centenarias Tortosa (Tarragona), Izaña (Tenerife) y Madrid-Retiro, del total de las 60 que han merecido esta mención en todo el planeta.