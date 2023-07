Detenido un menor de 15 años por una posible agresión sexual a una chica de 13 en Gallur

La Guardia Civil ha detenido a un menor de 15 años como presunto autor de una agresión sexual denunciada por otra chica de 13 años en Gallur. Los hechos se produjeron la noche del pasado 24 de junio, fecha en la que, aprovechando que no estaba su madre, el investigado habría invitado a la víctima y otra amiga a subir a su casa. A los pocos minutos, esta última abandonó el domicilio diciendo que volvería más tarde, aunque ya no lo hizo. La Fiscalía de Menores trata de aclarar ahora si el arrestado, al quedarse a solas con la otra adolescente, le suministró alcohol o alguna otra sustancia para vencer su voluntad y aprovecharse de ella. Porque, pasada la medianoche, varios viandantes encontraron a la menor tirada en la calle y llegó en coma al centro de salud, desde donde la remitieron de urgencia al hospital Clínico de Zaragoza.

Según fuentes próximas a la investigación, la víctima conocía al presunto agresor porque iba con ella al instituto, aunque no a la misma clase. Sin embargo, parece que una amiga la convenció para subir después a casa de este chico, donde habría permanecido desde las 23.00 del sábado día 24 de junio hasta las 0.30 del domingo. No está claro todavía si la menor logró escapar o el investigado la dejó marcharse, de lo que no hay duda es de que la chica no estaba en condiciones. Tanto es así, que apenas había recorrido unos metros de camino a casa cuando se desplomó en la calle, con la suerte de que varias personas la vieron y la auxiliaron.

Cuando la llevaron a casa, la chica no reaccionaba a ningún estímulo, ya que había perdido la consciencia. Según su entorno, es una estudiante hiperresponsable y de sobresalientes que nunca bebe. Por ello, creen que si tomó alcohol pudo hacerle efecto rápidamente. Dado el estado de la menor, la trasladaron enseguida al centro de salud de Gallur. Tras un primer reconocimiento, los médicos consideraron necesario llevarla a Zaragoza. Y aunque contaban con una ambulancia convencional, para mayor seguridad, decidieron solicitar una uvimóvil con base en Ejea de los Caballeros.

Desde el primer momento temieron que la menor hubiera sido víctima de una agresión sexual, por lo que una vez en urgencias del hospital Clínico se activó el protocolo para estos casos. De hecho, fue examinada por los especialistas y hasta allí se trasladaron tanto un miembro del equipo de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza como la forense de guardia. Y desde ese momento, al ser el presunto agresor un chico de 15 años, se dio cuenta a la Fiscalía de Menores.

La paciente recibió el alta ese mismo día, pero su recuperación fue lenta. Al principio, cuando le preguntaban por lo ocurrido, ella decía no recordar nada y se echaba a llorar. Pasado un tiempo, terminó contando que un chico de su instituto la había agredido sexualmente. Según esta, lo hizo después de que el menor la forzara a beber un combinado de tequila, ginebra y vodka. Ella asegura que no quería, pero el chico supuestamente le manifestó: «Ya te lo he sacado, te lo bebes de un trago».

Según manifestó después ante la Guardia Civil, la chica se bebió el contenido del vaso como pudo para abandonar lo antes posible el piso y regresar con sus amigas. Pero parece que el investigado la cogió del brazo para impedir que se fuera, y cuando la bebida o lo que llevara empezó a hacer efecto a la menor, él supuestamente aprovechó para empezar a besarla y manosearla por todo el cuerpo sin su consentimiento, por encima y debajo de la ropa. Debido a su estado, la denunciante no lo recuerda todo, pero sí que él le repitió: «De esto no cuentes nada».

Tras escuchar la versión de lo ocurrido de la menor, la Guardia Civil procedió al día siguiente a la detención del presunto autor de la agresión sexual, al que posteriormente la Fiscalía dejó bajo la custodia de sus padres. Dado el «terror» que este chico infunde ahora a la chica, se ha solicitado una orden de alejamiento sobre la que todavía no hay una decisión.