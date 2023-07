Ataque sexual en Zaragoza: "Me persiguió por la calle hasta casa y me abordó en el portal"

Una mujer de 26 años identificó ayer en la Audiencia de Zaragoza a un joven de origen gambiano como la persona que el 25 de julio de 2022 la persiguió por varias calles del barrio Oliver de Zaragoza hasta el portal de su casa y aprovechó el momento en que abría la puerta para abusar sexualmente de ella. La víctima plantó cara al agresor y gracias a la descripción que hizo de él la Policía Nacional logró detenerlo poco después de los hechos. Sin embargo, el encausado, que por entonces apenas llevaba unos meses en España, negó durante el juicio ser el individuo que abordó a la denunciante. Ello no evitó que la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del letrado Alberto Peiró, solicitaran para él una sentencia condenatoria, con la imposición de un año de cárcel.

La víctima recordó al tribunal de la Sección Primera que eran sobre las 20.30 cuando fue asaltada en el portal de su edificio. «Volvía del trabajo en el autobús de la línea 21. Nada más bajar, veo que viene un chico por mi izquierda. Continué andando, pero sentí que él venía detrás de mí. Me cambié de acera y él también lo hizo. Seguí caminando y me silbó, por lo que empecé a ponerme nerviosa», relató la joven. Por un momento, perdió de vista a su perseguidor. Pero cuando estaba abriendo la puerta, notó que alguien la abordaba por la espalda, le introducía el brazo por debajo del vestido y sujetándola de la zona genital tiraba de ella.

«Perdí un poco el equilibrio y me di contra la puerta, pero no me caí. Al volverme, comprobé que allí estaba parado este chico. Se reía, pero no se iba. Le dije que iba a llamar a la Policía y entonces fue cuando salió corriendo. Intenté grabarle con el móvil, pero fue más rápido que yo y solo aparece unos segundos en la grabación», explicó la víctima. Según esta, de inmediato alertó de lo sucedido al 091 y nada más subir a casa se lo contó a su madre. También informó a su novio, que la llamó más tarde para comunicarle que había visto a un joven de las características de su agresor en el Corredor Verde.

Dos furgones de la Policía Nacional se trasladaron al barrio Oliver y detuvieron a Yamine L., que así fue identificado el sospechoso. Según manifestó ayer uno de los agentes, al verlos llegar, el joven salió corriendo, reaccionando de forma muy agresiva cuando procedían a su arresto. «Yo no conozco de nada a esta chica y tampoco la toqué», manifestó ayer el presunto agresor ante el tribunal. La Fiscalía le preguntó por qué salió entonces corriendo y se enfrentó con tanta violencia a los agentes. «Yo estaba sentado en el Corredor Verde y se produjo una pelea entre gambianos. Pensé que la Policía venía por eso. Llevaba poco tiempo en España y no sabía cómo actuaban aquí, por eso traté de escapar», se justificó el acusado, al que asiste Javier Peregrina y para el que pide la absolución.