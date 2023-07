José Ángel Rodicio, afectados por la talidomida: "Siento impotencia, al final sé que tendré que ir a los juzgados"

Echándole cierta dosis de humor, José Ángel Rodicio, uno de los afectados por la talidomida pero no reconocido por el Instituto Carlos III como beneficiario de las ayudas del real decreto, se autodefine como "minusválido profesional".

"Es algo que, al haber crecido con ello, lo asimilas y lo asumes. En mi casa nunca se me dijo que no hiciera esto o lo otro. He podido hacer de todo, aunque en el coche no puedo ir en la parte de atrás y tengo que avisar de que necesito colocar mi pierna derecha cuando voy a cines y teatros", cuenta el antiguo gestor de ‘La campana de los perdidos’.

En su caso, tiene asumido que le va a tocar abrir la vía judicial en pocos meses. "Voy a solicitar la ayuda, pero me la van a denegar. Tendré que recurrir al Contencioso Administrativo, pagarme peritos médicos, abogados… Siento impotencia porque he superado problemas de salud y esto es un proceso muy largo", puntualiza. En ese camino, Rodicio reconoce que se apoyará en el certificado que le extendió Claus Knapp, considerado como la voz más autorizada al ser el descubridor de esa relación entre las malformaciones y el fármaco que vendió Grünenthal.

En este punto se acuerda de los afectados que han perecido a la espera de la publicación del decreto y de sus padres, los dos fallecidos hace tiempo, pero especialmente de su madre. A ella le dedicó un escrito, titulado ‘Tranquila, mamá, tú no fuiste la culpable, los culpables han aparecido, y tienen nombres y apellidos’.

En su caso, apunta que tuvo que enfrentarse a cuatro operaciones en su pierna afectada para poder colocarle los aparatos ortoprotésicos posibles. Sobre cómo se supo consciente de que era uno de los afectados, Rodicio reconoce que en casa nunca se lo dijeron como tal: "Me enteré viendo el programa ‘Las cerezas’, de Julia Otero".