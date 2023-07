Hipnoparto o cómo parir sin dolor: La técnica de Cristina Pedroche también se hace en Zaragoza

Juliana Gutiérrez tiene 40 años y hace dos meses y medio fue madre de una niña en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Unas semanas antes, cuando se encontraba embarazada, decidió complementar la preparación al parto que realizaba junto a su matrona, con un taller de hipnoparto, una técnica que no tiene nada que ver con el hipnotismo y que prepara la mente mediante la relajación profunda y la concentración para aportar más seguridad y autocontrol del dolor a la hora de enfrentarse al momento de dar a luz.

“Yo ya asistía a las clases de preparación de parto con la matrona de mi centro de salud, pero dio la casualidad de que se impartía un taller de hiponoparto en el centro en el que trabajo como profesora de yoga y me apunté”, explica Gutiérrez. “Hay gente que tiene mucho miedo a parir por el dolor, creen que no van a poder. A mi el hipnoparto me dio seguridad y me ayudó, sobretodo durante el trabajo de dilatación que pasé en casa", señala.

El hipnoparto es una técnica de preparación al parto basada en la relajación, la meditación y la concentración como herramientas para autocontrolar el dolor del proceso del parto. Se trata de una técnica que puede ayudar pero que nunca sustituye a la preparación que llevan a cabo las matronas.

"Visualizaba las imágenes de flores abriendo sus pétalos y de cascadas de agua que habíamos visto en clase y eso me permitió concentrarme y soportar mejor el dolor”, dice esta madre reciente. “Cuando acudí al hospital ya había dilatado casi 8 centímetros. Me pusieron la epidural ‘walking’, que no es tan fuerte como la convencional, así pude mover las piernas y seguir sintiendo las contracciones”, recuerda.

Relajarse para no sentir tanto dolor

El objetivo de esta técnica es “ofrecer a las embarazadas información actualizada científicamente aprobada, tener recursos que les hagan transformar los miedos y creencias negativas al parto aportándoles seguridad y confianza y darles herramientas para la gestión no farmacológica del dolor en el parto”, señala Teresa Millán, doula, educadora perinatal y profesora de hipnoparto. “Ya que cuanto más miedo tenemos, más tensionamos la musculatura, y el útero -que es un músculo- estará más tenso y dolerá más”, apunta esta educadora.

“Lo que se intenta es relajar a estas mujeres con visualizaciones de imágenes, afirmaciones positivas o meditaciones que llevan a un estado de relajación profunda pero totalmente consciente. Además, el dolor se puede aliviar con masajes, agua caliente o respiraciones”, enumera.

Sin embargo, Millán quiere dejar claro que “la preparación con hipnoparto es complementaria a la que realizan las matronas y no es una preparación sanitaria. Todas las mujeres que acuden a mis talleres están preparando el parto con sus matronas. En ningún caso esto es sustitutorio de la atención sanitaria”, añade.

Viral gracias a Cristina Pedroche

Este método de control del dolor ha dado mucho que hablar las últimas semanas tras unas declaraciones de la popular presentadora Cristina Pedroche en las que informaba que estaba preparándose para la llegada de su primera hija mediante hipnoparto.

Pedroche señalaba que no iba a tener contracciones, “voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural", explicaba la presentadora.

Unas afirmaciones que se han hecho virales pero que no se alejan de la realidad según explica Millán. “Este tipo de frases positivas transforman los miedos sobre el parto. Además, es cierto que las contracciones tienen un pico de subida y otro de bajada Si lo vives en tu imaginario como una ola, puede ayudar a muchas mujeres a vivir el parto de una manera más positiva”, continua la educadora perinatal. “El método no pretende que una mujer de a luz con epidural o sin ella sino que esté segura de las decisiones que toma”, asevera.

Ni es una técnica nueva ni es la panacea

La técnica del hipnoparto se ha dado como novedosa pero nada más lejos de la realidad. “Es una técnica positiva pero no es algo nuevo y las matronas llevamos usando la relajación y la meditación como herramientas de preparación del parto desde hace mucho tiempo”, asegura Carmen Revuelta, matrona del hospital San Jorge de Huesca y profesional certificada en hipnoparto.

Efectivamente, “el autoconocimiento de las madres va bien para el trabajo del parto pero exige una preparación previa. Una elevada concentración y relajación ayuda a autogestionar el dolor pero no es algo nuevo. Ya hace años que se utiliza en la preparación al parto desde la Seguridad Social”, añade la matrona.

En el caso de Pedroche, “ya hace yoga y meditación por lo que, para ella, es una continuación natural de su propio entrenamiento”, apunta, y hace un llamamiento a la presentadora. “Deseamos que tenga un buen parto y de la manera en la que ella lo decida, pero le pedimos que tenga en cuenta que el profesional de referencia en los partos fisiológicos es la matrona y que seguro que estamos encantadas de acompañarla en su proceso”, recalca Revuelta.

Para su colega Laura Sola, el himpoparto “puede ser una alternativa a la epidural pero no es la única. Mediante la concentración y la relajación, la mujer se sitúa en un estado de consciencia en la que la percepción dolorosa puede alterarse y disminuir, pero no vale para todo el proceso del parto porque hay momentos en los que es necesario que la madre esté presente y conectada”, explica esta matrona.

“Puede ayudar en el momento de la dilatación, en los momentos en los que el dolor es más álgido y fuerte puede ser una herramienta potente y es una herramienta que se puede añadir a la preparación que cada mujer lleve de su parto pero no es ninguna panacea”, asegura Sola. “Depositar toda tu confianza en el hipnoparto te puede llevar a una decepción porque hay muchos factores que influyen en el proceso. Lo más importante es que las madres hagan una buena preparación prenatal y para ello es fundamental el trabajo de las matronas”, puntualiza.

“Las matronas somos las responsables de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas las etapas de su vida y hay que ponerlo en valor. Es importante encontrar una con la que se sientan a gusto, que les dé seguridad y confianza, y las encontramos en nuestros centros de salud y hospitales. A veces, hallar una matrona con la que conectes marca tu vida porque el parto es un proceso fundamental para una mujer”, concluye.