El PP exige a Lambán que paralice la creación de la Orquesta Sinfónica de Aragón

El Partido Popular ha exigido al Gobierno de Aragón y a su presidente en funciones Javier Lambán que "acepte de una vez el resultado democrático de las urnas" y que "paralice" el concurso para la fundación de la Orquesta Sinfónica de Aragón porque "no está capacitado políticamente para hacerlo".

El diputado del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha denunciado que "esta convocatoria es un ejercicio desleal con la elección democrática de los aragoneses", por lo que el Gobierno de Aragón "debe limitarse a gestionar los asuntos corrientes y cotidianos" y "no tomar decisiones de hechos extraordinarios" hasta la formación del nuevo Ejecutivo.

"No han ganado las elecciones y no van a estar en el Gobierno del año que viene. No pueden estar vinculando ya gastos en proyectos que no sean ordinarios. Lambán se está comportando con deslealtad ante el resultado del pasado 28 de mayo", ha subrayado.

En este sentido, Ledesma ha asegurado que "deben dejar que sea el próximo gobierno del PP, que tiene una mayoría para el cambio, quien decida el modelo de Orquesta Sinfónica para Aragón" y ha incidido en que Javier Lambán "no está habilitado para tomar estas decisiones con presupuestos a futuro".

Del mismo modo, Fernando Ledesma, quien ha apoyado de manera "clara" a la Orquesta para "evitar tergiversaciones e interpretaciones interesadas", ha señalado que "algo huele mal en todo este proceso" y que "el olor a cloacas se está infiltrando en todo el Pignatelli con decisiones como ésta".

Además, el diputado popular se ha mostrado sorprendido con que "esta convocatoria pública de selección de un puesto de administrativo por 27.000 euros al año y un coste de 70.000 euros o de la Orquesta Sinfónica de Aragón con 2 millones de euros como gasto no se haya querido publicar en el Boletín Oficial de Aragón".

"No es obligatorio, pero se requiere un plus de transparencia. Esta decisión nos hace ver que han querido aportar opacidad en el proceso de selección que se ha publicado por un Gobierno en funciones que no debe tomar decisiones extraordinarias", ha sostenido.

Por este motivo, para Ledesma esta convocatoria "intenta ser una agencia de colocación de amiguetes", por lo que "no podemos tolerarlo ni permitírselo al gobierno desahuciado de Javier Lambán", que ha gestionado la fundación de esta Orquesta "con total pasividad y sin ninguna prisa y gana" desde 2021.