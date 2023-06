Jesús Pérez: "Llegué a alcalde hace 36 años cuando Cuarte tenía 782 habitantes, y me voy con casi 20.000"

El exalcalde de Cuarte de Huerva, Jesús Pérez (PAR), se despidió del Ayuntamiento hace unos días después de 36 años al frente del municipio. Pero aún siente nostalgia del cargo. Todas las mañanas suele pasar de vez en cuando por el edificio y, si lo necesita, echa una mano a su sucesora, Elena Lacalle (PP), quien recibió cinco concejales pero ha necesitado el apoyo de Vox (3) y Ciudadanos-Tú Aragón (2) para tener el bastón de mando.

“Llegué como alcalde cuando éramos 782 habitantes y me voy con casi 20.000 residentes, de los que unos 16.000 ya están censados. El crecimiento del pueblo ha sido lo más importante que hemos vivido en esta etapa, en la que hemos cambiado buena parte de la zona industrial por la residencial”, valora el edil más longevo de Aragón, con 78 años.

Jesús Pérez es un soriano que nació en Garray, “a 7 kilómetros de Soria capital”, y vino con su familia a vivir a Zaragoza cuando solo tenía "7 u 8, no recuerdo". Su recorrido es similar al que hicieron miles de sorianos a la capital aragonesa: 13.000 empadronados en la actualidad. "Mi padre era encargado de un campo de aviación (en Soria) y recibió un disparo en la pierna. Después de este suceso nos vinimos a Zaragoza, donde estudié bachiller, y enseguida entré a trabajar en un taller como mecánico”, recuerda.

Compró una finca en los alrededores de Cuarte en los años 90, en la que creó un picadero y una cuadra con caballos. Un negocio que ha dejado a su único hijo y que con cuenta con clientes procedentes de su población y de Zaragoza.

Bizén Fuster (CHA) habla con el alcalde de Cuarte, Jesús Pérez (PAR) momentos antes de que diera comienzo el pleno. Oliver Duch

Un edil con contactos en DGA y Diputación

Aunque Jesús Pérez se afilió al PAR y se siente bastante ligado a los líderes del partido como Emilio Eiroa o José Ángel Biel (“Hipólito Gómez de las Roces era más mayor y me queda más lejos”, incide), no recibió propuestas para formar parte de otras instituciones. "Nunca he estado trabajando en la DGA o la Diputación, aunque tenía contactos. A los responsables actuales del consistorio les ayudo y, si lo necesitan, les pongo en comunicación”, admite.

En su gestión de casi cuatro décadas, el antiguo edil rememora que “el edificio del Ayuntamiento de Cuarte anteriormente era una fábrica de ladrillos de la empresa Dajon”. “Poco a poco, se fueron recalificando tierras para la construcción de viviendas en los nueve kilómetros de espacio que teníamos y que eran terreno industrial”, describe.

Una calle de Cuarte de Huerva Laura Uranga

El crecimiento del 431% entre 2001 y 2011

En ese proceso de cambio, el municipio aragonés fue el que más aumentó en la primera década del siglo XXI -entre 2001 y 2011-, para convertirse en el sexto municipio de España en alcanzar los 10.209 vecinos y experimentar una espectacular alza del 431,2% en ese periodo, según el censo de población y vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El entonces alcalde ya explicó las razones de ese fenómeno demográfico: “Desde hace tiempo, Cuarte de Huerva se ha convertido en el lugar de residencia de muchos matrimonios jóvenes con hijos, la mayoría procedentes de Zaragoza capital, que buscan un sitio tranquilo para vivir. Que se ha disparado la población es algo que todos vemos. No me parece nada raro”.

Según el INE, Cuarte ha pasado en los últimos diez años de 11.043 habitantes en 2013 hasta los 14.169 en 2022. El crecimiento ha sido paulatino en esta década, tal y como consta en los datos oficiales: 11.589 empadronamientos en 2014; 12.141, en 2015; 12.581, en 2016; 12.862, 2017; 13.055, en 2018; 13.303, en 2019; 13.405, en 2020; 13.773, en 2021.

Residencial Kuartia, una promoción de unifamiliares en construcción en Cuarte de Huerva. Castillo Balduz

El "tema deportivo" con población joven

Jesús Pérez pone en valor su trabajo y da las claves que le han llevado a prolongarse durante casi cuatro décadas en la alcaldía: "La construcción de viviendas y también edificios ligados al tema deportivo". Las instalaciones municipales han crecido con un estadio de fútbol, un pabellón polideportivo y una piscina, financiadas con los presupuestos municipales. Una apuesta por el deporte que se plasma en el desarrollo de equipos de baloncesto, ya que “hay mucha gente válida detrás”.

“A Cuarte se le ha comparado siempre con Cuarte, pero un pueblo tan pequeño se ha convertido en uno muy grande”, agradeció en su despedida improvisada en el Ayuntamiento. “Di las gracias a la gente que confió en mí y expliqué que me había llegado el tiempo de retirarme”, señala ahora.

Y recuerda a los compañeros con lo que ha compartido esta experiencia, especialmente a Julio Conde, quien fue su teniente de alcalde muchos años y que se mantiene en el Gobierno municipal.

Al preguntarle sobre los amigos que quiere recuperar una vez jubilado, Jesús Pérez explica que uno de ellos es la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, quien ingresó en la prisión de Zuera hace un año (en mayo de 2021) para cumplir su condena por corrupción. “Teníamos buena relación y nos llamábamos por temas del partido. Hacía mucho tiempo que no había hablado con ella y la llamé estos días. No sabía que estaba en prisión”, reconoce el que fue edil de Cuarte de Huerva desde 1987 y ha optado por retirarse como jubilado.