Por qué la alcaldesa de Teruel no cobra como las de Zaragoza o Huesca

Natalia Chueca (Zaragoza), Lorena Orduna (Huesca) y Emma Buj (Teruel), son las tres alcaldesas de las capitales de Aragón. Las tres obtuvieron la victoria en las últimas elecciones municipales del 28-M, pero solo una repite al frente de un ayuntamiento. Emma Buj, afronta su tercer mandato consecutivo en Teruel tras conseguir mayoría absoluta y ampliar de 7 a 11 el número de concejales 'populares' en el Consistorio (más de la mitad de las 21 concejalías). La flamante regidora dirigirá el gobierno de esta ciudad de 35.900 habitantes y por ello solo percibió 14.956,44 euros de los presupuestos de Teruel según la información que conta en el espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración de Hacienda (ISPA), cantidad que subió algo más en 2022 (15.153,64 euros).

La tabla muestra que los alcaldes de las otras dos capitales recibieron mucho más dinero: Jorge Azcón que regía Zaragoza cobró 81.388,72 euros y Luis Felipe, (PSOE) que gobernaba Huesca recibió de la ciudad más de 50.000 euros.

La clave de esta diferencia es que, como consta en la tabla de sueldos, Emma Buj no declaraba dedicación exclusiva a su tarea de alcaldesa y por lo tanto, su sueldo no lo recibía íntegramente de Teruel sino de la Diputación Provincial. Por este cargo Buj recibía 53.000 euros por ser miembro de la Junta de Gobierno y a eso se suman las dietas del Ayuntamiento de Teruel (850 euros por un Pleno Ordinario; 135 euros por un Pleno No Ordinario; 80 euros por cada Junta de Gobierno Local; otros 80 euros por una Comisión Informativa...) así hasta los 15.153 euros.

De esta forma la suma de sus ingresos públicos superaba los 68.000 euros anuales.

Cuánto cobra un alcalde

El sueldo de los alcaldes está definido por el tamaño de la ciudad que gobiernan y su dedicación. Los PGE marcan unos máximos, pero por debajo de ellos los Ayuntamientos toman distintas decisiones. En 2023 el tope máximo fijado por los PGE para los municipios de más de 500.000 habitantes fue de de 116.160,05 euros. El sueldo más alto para las poblaciones de entre 300.000 y 500.000 habitantes está fijado en 104.544 euros y para aquellas localidades de entre 75.000 y 150.000, el salario de un alcalde o alcaldesa no puede superar los 87.120,59 euros.

Cuarte de Huerva, una población de 13.000 habitantes, tiene un tope para el salario de su alcalde de 59.080,05 euros, el de los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Las poblaciones de entre 1.000 y 5.000 habitantes tienen un máximo salarial de 46.464.02 euros al año. Y, para las poblaciones de menos de 1.000 habitantes, el salario depende de la dedicación del regidor a su cargo municipal.