Vanesa Gil de Muro, alumna de La Rioja: "Siempre había querido hacer Magisterio Infantil y en Zaragoza"

Vanesa Gil de Muro siempre lo ha tenido claro: quería estudiar Magisterio de Educación Infantil y hacerlo en la Universidad de Zaragoza. "Era mi deseo desde pequeña", recuerda esta joven de 20 años que hasta hace dos vivía con su familia en Arnedo, un municipio de La Rioja.

Tenía que salir de su localidad sí o sí y, aunque tenía la opción de quedarse en Logroño (a menos de 50 kilómetros de su casa), prefirió Zaragoza (a casi el triple de distancia). "Me gustaba la ciudad, está un poco más alejada de mi pueblo, y quería vivir una experiencia nueva", declara a punto de terminar el segundo año de carrera. Además, tenía amigas algo mayores que ya estaban estudiando en la capital aragonesa, lo cual ha facilitado su adaptación. "Desde el primer momento he estado viviendo con ellas en un piso. Ha sido muy fácil y me he ido organizando bien. Al principio pensaba que iba a ser peor, pero no", especifica.

Sin embargo, llegar a este punto no fue tan fácil. "No conseguí entrar cuando se publicaron las notas de corte", explica. Ello la llevó a matricularse en Logroño, pero en el siguiente llamamiento (una vez que se formaliza la matrícula y quedan huecos libres, la Universidad de Zaragoza va llamando a aquellos que están en la lista de espera) ya pudo inscribirse en el campus público aragonés.

La experiencia académica, de momento, no está siendo tan idílica como pensaba. "La carrera no es para nada lo que yo esperaba, pero teniendo la meta de ser profesora es lo que hay que hacer", reconoce. Le han sorprendido determinadas asignaturas, en las que los contenidos son "muy teóricos" y más alejados de su percepción de lo que iban a ser las clases. Por el contrario, según declara, "las prácticas son lo mejor de la carrera". Justo antes del inicio de los exámenes, estuvo de prácticas en un colegio de la Comunidad. "Les coges un cariño increíble en solo tres semanas", resume con ilusión.

Una ilusión por la que ahora, dos años después de haber hecho la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau) no dudaría en volver a elegir Magisterio y hacerlo en Zaragoza.

"Me interesó el doble grado que me ofrecía la USJ"

Ángela Calvo, alumna de 1º del doble grado de Farmacia y Bioinformática de la USJ. HA

También Ángela Calvo volvería a escoger la Universidad San Jorge (USJ) para cursar el doble grado en Farmacia y Bioinformática. Una titulación que comenzó en septiembre y por la que se trasladó desde Alicante hasta la capital aragonesa.

"Tenia muy claro que quería estudiar farmacia, desde pequeña, y cuando estaba en cuarto de la ESO, hicieron a una feria universitaria en mi instituto (LAUDE Lady Elizabeth), a la cual vino una representante de la USJ. Me informó sobre el doble grado de Farmacia y Bioinformática, y desde entonces me interesé mucho", recuerda esta joven que, debido a la covid, hasta el año pasado no pudo visitar las instalaciones de la USJ. "Desde ese momento tuve claro que quería estudiar aquí", afirma.

Recuerda que al inicio de curso tenía "bastante miedo", pero a lo largo de su experiencia ha comprobado que "si tenia cualquier problema o duda, podía hablar con cualquiera de los profesores". "Además, al principio de curso, nos pusieron en contacto a la gente de primero con los de otros cursos de la misma carrera, lo cual estuvo súper bien", puntualiza.

También esas dudas iniciales las ha superado en el ámbito personal, puesto que vivir sola le daba "un poco de miedo". "Era una experiencia nueva para mi, pero no vi sola en ningún momento, ya que al ir a una residencia de estudiantes nueva (Nodis) conocí a mucha gente en mi misma situación", especifica.