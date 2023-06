Juan Alberto Belloch: "Me enamoré a una edad provecta y fue como si me hubiera atropellado un tren de Segovia"

Juan Alberto Belloch (Mora de Rubielos, Teruel, 1950) acaba de publicar el libro autobiográfico titulado 'Una vida a larga distancia. Memorias de un juez y político independiente' (Plaza € Janes), y lo presentará el martes 27 de junio, en el palacio de los Condes de Sástago. Esta entrevista tiene lugar en los edificios de la Expo 2008 de Zaragoza, su proyecto estrella en sus doce años de alcalde (2003-2015).

Su libro empieza con una carta de su madre Marita, en la que le cuestionó el marxismo, le decía que quería que fuera libre y evitarle el dolor de una excomunión.

Ella es fundamental en el libro. La verdad es que en lo esencial, lo de ser independiente de todas las organizaciones, he cumplido completamente las indicaciones que me dio mi madre y es un recordatorio. Algunos valores eran heredados y otros adquiridos en la juventud, pero no perdí ninguno de ellos. La carta de mi madre fue un recordatorio. No fui sometido a la infamia de una organización u otras personas. Ella me decía que si lo hacía, no sería digno hijo de ella, que era muy seguidora de la literatura. Es un personaje que se merecería una biografía. Igual lo hago si me tratan bien este libro.

¿Cómo le marcó ser hijo del gobernador civil de la UCD en Huelva, San Sebastián y Barcelona?

Tuve una temporada corta, al afiliarme al PSUC de Cataluña, en la que yo era juez y él gobernador civil. No provocó problemas porque mi padre no hizo ningún caso de que yo fuera comunista y él de la UCD. Era muy inteligente y solo le hacía gracia; él sabía que eso no tenía ningún futuro y se burlaba.

Habla también de su hija Amanda Clara, que perdió con seis meses, y de su hijo Damián, diplomático, al que no ve hace tiempo…

Lo de Amanda Clara fue una tragedia y fue lo que más me costó contar porque te acuerdas toda tu vida. Con mi hijo he tenido una relación complicada y poco satisfactoria casi siempre. Me gustaría que el libro ayudara a que él lo lea porque no tiene sentido confrontar siempre a un padre aunque sea un ex y... firmar las paces, como correspondería, aunque es orgulloso y no sé si dará un paso hacia atrás. También he perdido recientemente a mi hermano José Félix.

¿Por qué se define en el libro como un juez que quiso ser político y un político que quiso actuar siempre como si en todo momento fuera juez?

Es la conclusión a la que llego al final para entenderme. Esa fórmula es la más cercana a la verdad,ser un juez conlleva el sentido de la justicia, la equidad y el esfuerzo por el trabajo. He llevado esos rasgos de juez a la política; más que resoluciones administrativas dictaba sentencias. Como juez quería ser político. Ese era el problema porque como político quería seguir siendo juez.

Cuando fue a su primer destino como juez, en San Sebastián de la Gomera, recuerda que se encontró cómo actuaban los caciques y resolvió el pleito de una mula recién llegada la democracia a España. ¿Recordar es revivir o conviene saber de dónde procedes?

Me hice juez porque podía llevar casos para acabar con el caciquismo, entonces llegaban hasta cerrarse los caminos públicos y tuve que abrirlos con el agente judicial. También tuve que reponer las papeletas de la izquierda en las elecciones municipales (1979) porque el caciquismo se manifestaba de manera abierta y clara.

Yaser Arafat era un amigo personal y fue asesinado vilmente. Me mandaba en Navidad un pastel palestino

Juan Alberto Belloch repasa su vida en el libro 'Una vida a larga distancia. Memorias de un juez y político independiente' . Toni Galán

De su estancia en la Audiencia de Bilbao destaca que realizaron varios informes sobre Guatemala y Palestina, donde mantuvo una relación estrecha con Yaser Arafat, con quien siguió manteniendo el contacto. ¿ Qué se perdió con su asesinato?

Era un amigo personal, de lo que estoy orgulloso. Fue vilmente asesinado. Perdimos mucho más de lo que pensaban sus asesinos. Los ejecutores eran sectarios y, por definición, limitados intelectualmente. No son capaces de evaluar las consecuencias de sus actos. Encontrar a una persona que tenía tanto predicamento como alcanzó Yaser Arafat en los países árabes eso no se improvisa. No hay nadie en el horizonte con ese perfil. Muchos lo intentaron, pero la verdad es que Arafat era la esperanza. La Secretaria de Estado de Estados Unidos lo sabía. Y lo protegieron muchas veces. Aunque su vida era un verdadero disparate. Cada día en un sitio diferente o por horas. Todas las Navidades me enviaba un pastel palestino.

Incluso cuando era alcalde de Zaragoza mantuvo el contacto.

Sí, me llamó al despacho del Ayuntamiento un mes antes de ser asesinado. Era muy cariñoso e impresionante. Tengo fotografías y vídeos suyos. Me apasiona como personaje y pude cumplir mi promesa de que sería el primer ministro europeo que reconocería al estado palestino. Así fue y le dimos ayuda a la OLP (Organización de Liberación Palestina).

"Felipe González fue el mejor político español de la segunda mitad del siglo XX y no alentó el GAL"

Felipe González le nombró ministro de Justicia.

Cuando yo era ministro de Interior, la polémica era si se debía perseguir el terrorismo del GAL o no. Mucha gente era partidaria de la activación de ese grupo. Felipe me apoyó para cambiar la Justicia. Yo era el ministro mimado del presidente del Gobierno. Fue el mejor político español de la segunda mitad del siglo XX y es de tontos que, con su visión, pudiera dedicarse a alentar o proteger al GAL. Él percibía el problema real que provocaban esos atentados que hacían retroceder décadas nuestra cooperación con Francia para combatir a ETA.

Usted defiende que el Código Penal de 1995, por sus valores de libertad, solidaridad e igualdad y la Ley del Jurado fue una revolución para la Justicia. Hoy ha pasado varias reformas, ¿cree que eran necesarias?

Ninguna. Las 25 reformas del Código Penal no eran necesarias. Es la respuesta política al hecho criminal. No entienden que la única manera de arreglar un problema gratis es convertirlo en delito. Eso es una garantía de que puedes hacer demagogia política subiendo las penas hasta el infinito porque los partidarios de elevarlas nunca tienen límite. El tipo de reformas es un disparate ad hoc o ad delitum concreto, aunque es lo contrario de lo que exige la legislación general. El Código Penal de 1995 era la reforma íntegra del código. A pesar de las reformas, lo sustancial se mantiene. Es algo así como la catedral y se han cambiado las capillitas, que no eran generalistas.

"Las 25 reformas del Código Penal, que aprobamos

en 1995 , no eran necesarias"

Juan Alberto Belloch, exalcalde de Zaragoza Toni Galán

Siempre ha aplaudido a Felipe González, pero ¿se vio como su sucesor en 1996?

Se decía en esos años, pero nunca pensé en llegar a ese puesto porque ¡no era del PSOE ni del grupo de los posibles para sustituirlo. Felipe no iba a mojarse en su relevo y yo solo lo tenía a él como apoyo. No cometí el error de pensar que iba a ser presidente del Gobierno, ni siquiera pensé que iba a ser ministro de Interior. Lo normal era llegar a ser ministro de Justicia y era la culminación de una etapa como juez y lo disfruté, pero el de Interior, no.

"No cometí el error de que iba a ser persidente del Gobierno tras Felipe González , ni pensé en Interior"

Defiende que haber trabajado con Felipe González “fue un honor” porque considera que fue “el político más relevante de España en el siglo XX", aunque no llegaron a tener una “relación personal” sino “amistad fraternal”. ¿Su legado va a ser liquidado por Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez pretende esgrimir el problema catalán para justificar sus decisiones polémicas, pero se ha dado ahora más cancha a los independentistas que en otra época, cuando los precios que pagábamos eran mínimos. El legado que va a dejar Pedro Sánchez va a ser escaso porque ha desplazado al PSOE del centro a la izquierda. A Felipe González le costó un congreso eliminar el marxismo e instalar la socialdemocracia.

¿Qué espera de las próximas elecciones nacionales?

No sé cómo va a actuar Pedro Sánchez. No hay expertos en la materia porque siempre, al final, se salva. De bronca en bronca. Aun así parece que ganará la derecha, pero el tema es saber si puede necesitar a Vox o no. Veremos si el PSOE llevará en el pecado (votar los independentistas) la penitencia.

"Parece que ganará la derecha en las elecciones generales, pero el tema es saber si el PP necesitará a Vox"

Su cambio político de Madrid a Zaragoza fue paralelo al personal, con una nueva pareja, la periodista María Cruz Soriano.

En el aspecto político, ella me ha ayudado siempre en las campañas, pero ese mundo no es el que más le gusta, como le pasó con mi tiempo de juez. Ella era mi jefa y dirigía el programa La Tarde. Empezó siendo mi jefa y acabó siendo mi jefa. Me enamoré a una edad provecta (48 años), como si me hubiera atropellado un tren de Segovia y luego todo fue medido. Más tarde, adoptamos a las dos hijas.

¿Era difícil no parecer un paracaidista político en lugar de un vecino más de Zaragoza?

Yo era un paracadista y no engañaba.

En el libro aventura que Zaragoza debería llegar a una población de un millón de habitantes para que sea la tercera de España.

No sé si era muy optimista para eso, pero es un objetivo conveniente y necesario. Zaragoza debe pensar que puede llegar (a un millón de habitantes). Tampoco era posible la Expo y..., lo fue. Hace falta un proyecto serio y consolidado, donde se concentre la inteligencia de todos los órdenes. Hay equipamientos suficientes para hacerlo, sin necesidad de nuevos gastos. No puede paralizarse el proyecto del Premio de Novela de Zaragoza, parece de analfabetos.

¿Y utilizar los edificios vacíos de la Expo para pisos de jóvenes, como anunció el presidente Javier Lamban?

Desde luego, es lo lógico.

¿La Torre del Agua…?

Está muy vacía y solo se usa de vez en cuando. El arquitecto me dijo que se podían subir hasta dos plantas más de las actuales por la cimentación y se podría resolver su explotación.

¿Como ve a su sucesor alcalde, Jorge Azcón, al frente de la DGA?

Tengo buena opinión y afecto a Jorge Azcón y no me gusta criticar a los sucesores. Me parece que quiere tener importancia a nivel nacional. Pero creo que es al revés: ser lo primero en lo local y luego crecer fuera. Un alcalde no puede depender de nadie, salvo de sus ciudadanos, pero las decisiones debe tomarlas solo, sin complejos ni influencias externas. Si él no se deja atrapar por el partido eso beneficiaría a Zaragoza o a la DGA, ahora. No sé si tiene la ambición suficiente para precindir del control del partido.

"Soy capaz de volver a empezar todo"

Escribir las memorias con 72 años le da una nueva vida, como pasear a dos perros y convivir con su pareja en casa... ¿Qué le pide a los próximos años?

Me gustaría trabajar menos porque recibo muchas llamadas todos los días y hace años que dejé el Ayuntamiento. Debería estar más tranquilo, pero eso no llega. Salen temas de hace diez años, como si fueran de ayer. Tengo ofertas de todo tipo. Me gustaría más tiempo de Cruz y las chicas, y las dos perras, una blanquita y una negrita. Soy capaz de volver a empezar todo: aviso a navegantes.