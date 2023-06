Juan Alberto Belloch: "Detener a Roldán fue barato para el Estado y se pagó a un delator"

Cuenta que Roldán prometió al entonces ministro de Interior, Antonio Asunción, que “no huiría del país” y luego se la coló. ¿Le engañó o no le quedaba más remedio que fugarse?



Eso me dijo (Antonio) Asunción. Creo, sinceramente, que Roldán fue engañado y estuvo lleno de cosas oscuras. Pero Antonio Asunción (ministro de Interior) se fue no tanto por la huida de Roldán sino por cómo estaba el Ministerio de Interior. Había que barrer muchas cosas y a él le supondría la enemistad del propio Partido Socialista porque se creía que esa política podría perjudicar al socialismo electoralmente. Y para evitarlo, se fue y cometió un error.