José Manuel Romeo: "Los voluntarios son el auténtico buque insignia de Cruz Roja"

Acaba de estrenarse como presidente del Comité Provincial de Cruz Roja en Zaragoza. ¿Cuándo comenzó su relación con esta organización?Llevo 32 años vinculado a Cruz Roja . Empecé como voluntario con 19 años, siempre me ha gustado ayudar, soy una persona colaboradora y participativa. Desde entonces me dije que mientras pudiera dedicaría un poco de mi tiempo a los demás. Luego, en 2007 cogí las riendas de la asamblea local en Ejea de los Caballeros.

Seguro que como voluntario de a pie ha vivido momentos inolvidables.Siempre he estado vinculado a la conducción de ambulancias. Estuve en la tragedia del campin de Biescas y experiencias como esas te marcan para siempre. Por los servicios que prestamos tengo, como otros compañeros, la medalla de bronce de Cruz Roja. La pandemia ha sido otro de los episodios más intensos y emotivos para mí. Al principio salimos a buscar a personas a los domicilios sin saber a qué nos enfrentábamos, con los EPI (equipo de protección individual), precintados... Se hizo la compra a personas que no tenían dinero. Cuando la gente te mira a los ojos y te transmite con ellos el agradecimiento por la ayuda que recibe es una sensación que te llena como persona.

¿No le da vértigo pasar de una asamblea local a estar al frente de una docena?Vértigo no, porque sé que hay un equipo de profesionales detrás y tengo la experiencia de la asamblea de Ejea, que entre todos hemos conseguido que creciera en toda la comarca. Sí siento qué es una gran responsabilidad. En 2008 firmamos un convenio importante con el Ayuntamiento ejeano que nos ha permitido crecer. Poco a poco he ido conociendo los entresijos de la entidad y me da un poco de pena marcharme de la de Ejea, pero seguiré vinculado a ella como voluntario.