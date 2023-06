La Cámara de Comercio de Zaragoza se reorganiza para mantener su actividad tras el incendio

Lo anunció el mismo domingo, horas después de conocer los graves daños registrados en sus instalaciones por un incendio provocado por dos rayos de madrugada, y ya se ha puesto manos a la obra para cumplirlo. La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza se ha reorganizado para seguir prestando servicios a las empresas aragonesas, enviando a un buen número de empleados a casa para teletrabajar y derivando algunos de los eventos previstos a otros espacios.

José Miguel Sánchez, director general de la entidad, y miembros de su equipo recorrían este lunes con mascarillas las instalaciones de un edificio que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). El vestíbulo principal ofrece una imagen dantesca, está totalmente quemado. El salón de actos y los habitáculos ubicados al subir las escaleras (salón de plenos, biblioteca, pasillos...) están llenos de hollín, incluido el emblemático cuadro con una enorme fotografía de la Zaragoza de los años 50. El ambiente es irrespirable y así seguirá previsiblemente durante un tiempo.

Mientras reciben llamadas de solidaridad y el ofrecimiento por parte de compañías y otras organizaciones para acoger actos previstos para los próximos días (Hiberus, Banco Santander, Caja Rural de Aragón, La Zaragozana...), Sánchez y el presidente de la Cámara, Jorge Villarroya, adoptan decisiones para que la institución pueda seguir funcionando de la mejor manera posible. «Queremos que todo vuelva a estar limpio cuanto antes, pero los responsables de la empresa de seguros nos piden que el ‘hall’ no se toque hasta ver si mandan una inspección», apunta. Otros espacios, en cambio, estarán disponibles en próximos días, asegura en referencia a las aulas que tienen su entrada más cerca del edificio de Hiberus, donde imparten formación la escuela de negocios Esade o el Colegio Alemán.

En la Cámara de Comercio no hay dudas sobre el origen del incendio. El medidor de descargas eléctricas, que el sábado estaba a cero, marcaba dos el domingo. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron este lunes que no intervendrán al no haber sido requerida. Bomberos, que envió a profesionales al punto de la mañana del domingo para sofocar el fuego desde su cercano parque de La Romareda, presentará un informe en los próximos días. En todo caso, no hay daños en la estructura ni en las estancias principales del inmueble.

La Cámara tiene una plantilla de 66 trabajadores. En el edificio de Isabel La Católica realizan también su labor tres de la Fundación Basilio Paraíso y 13 del Consejo Aragonés de Cámaras. Unos 60 empleados, precisa Sánchez, están ya teletrabajando para garantizar la prestación de servicios. «La experiencia de la pandemia ha sido útil para hacerlo bien», señala.

«Estamos muy agradecidos con las muestras de apoyo recibidas, desde las Cámaras de España, CEOE o Cepyme hasta entidades de todo tipo», afirma el director general de la Cámara. «Pero seguimos en la brecha», añade tras destacar que hay muchos eventos previstos que se mantendrán. En la sede, sin embargo, no cree que se haga ningún acto hasta el mes de septiembre.

El Comité Ejecutivo de la institución cameral, con el presidente Jorge Villarroya a la cabeza, celebrará hoy una reunión extraordinaria a primera hora de la mañana en el edificio de Hiberus, en la misma Isabel La Católica. Más tarde, tendrá lugar una del Comité de Dirección, con representantes de todas las áreas.

El Ebro Innovation Day se traslada al Auditorio

El encuentro de emprendedores titulado Ebro Innovation Day, que pilota la zaragozana Zebra, entidad especializada en el trabajo con ‘start up’ para acelerar su crecimiento, se celebrará este jueves en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. La cita, en la que está prevista la asistencia de más de 250 personas vinculadas al ecosistema de innovación aragonés, iba a tener lugar en las instalaciones de la Cámara de Comercio, pero el incendio ha obligado a cambiar de ubicación. La Cámara seguirá apoyando el evento.

Otro acto importante impulsado por la institución cameral zaragozana para esta jueves, la Gala de premios a la Exportación, se hará en el Palacio de Congresos de la Expo como estaba previsto. En la misma, de gran solera y tradición para la Cámara, serán galardonadas las empresas ICP (del grupo Vall Companys), Kalfrisa, Taisi, Hiab Cranes y Mercier. Para la próxima semana se contaba con celebrar unas jornadas en las que participarían representantes de estas compañías en las instalaciones afectadas por el incendio. El Comité de Dirección de la Cámara decidirá hoy si las mantiene y, en ese caso, el sitio donde tendrán lugar.

La entidad que preside Jorge Villarroya, por otro lado, sigue en marcha con encuentros como el previsto para este miércoles en Zaragoza con el presidente de Aena, Maurici Lucena, que tendrá lugar en el Hotel Alfonso, mientras estudia ubicaciones para otros eventos que estaban en la agenda para fechas próximas. Una de ellas es la reunión de las denominadas ‘G-7’, las siete Cámaras de Comercio e Industria más importantes de España, prevista en un principio para los primeros días de julio.

Otras citas de ‘networking’ de la Cámara (el ‘vermú de redacción’ o ‘hasta que dure un jamón’) podrían ser trasladadas a espacios ofrecidos por otras organizaciones.