“Temo que con las elecciones se atasque la exhumación de mis familiares en el valle de los Caídos”

Purificación Lapeña Garrido, nieta y sobrina nieta de los hermanos Manuel Lapeña Altabás y Antonio Ramiro, fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados primero en Calatayud y después (en 1956) en el Valle de Cuelgamuros (entonces Valle de los Caídos), teme que “las elecciones generales (adelantadas al 23 de julio) puedan evitar o atascar la exhumación de mis familiares”.

Aunque asume que en el interior de la basílica del Valle de Cuelgamuros se ha montado un operativo detrás del coro para un equipo de forenses, Lapeña lamenta que teniendo una sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial, firmado el 30 de marzo de 2016, donde se ordena la devolución de los restos sus familiares, “al final, no vaya a cumplirse”.

Los contactos con los responsables de Patrimonio no han cesado, pero la espera de la intervención de los especialistas en la basílica para aplicar la Ley de Memoria Democrática puede alargarse y no dar fruto.

Purificación Lapeña y su abogado, Eduardo Ranz, ante la prensa, en el Valle de los Caídos Enrique Cidoncha

De hecho, Purificación Lapeña tiene claro que si se produjera un cambio del Gobierno del PSOE al PP podría suponer que no se llegue a aplicar el fallo de la devolución de los restos de sus familiares, ubicados en una caja que incluye a 81 fallecidos trasladados por la Dictadura de Franco desde el cementerio de Calatayud en 1956.

“Cuando Rajoy era presidente del Gobierno ya dijo que iba a dar ‘cero pelotero’ de las ayudas necesarias”, recuerda la familiar de los aragoneses fusilados en la Guerra Civil. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado en la campaña que derogaría la Ley de Memoria Democrática, mientras los seguidores de Vox (el eventual socio del PP de la extrema derecha) han estado cerca de los miembros de la Asociación del Valle de los Caídos, que han dilatado en los tribunales las exhumaciones de los represaliados.

Como el caso de esta aragonesa que ganó en los tribunales la devolución de su abuelo y tío, el Gobierno tiene pendientes 128 reclamaciones de restos de personas que fueron enterradas en el mausoleo sin que lo autorizaran sus familiares, a quienes las autoridades del franquismo no les comunicó su traslado. "Estamos en medio de la política y la democracia en este país, pero no se puede ignorar la historia para que las personas no la conozcan", denuncia Purificación Lapeña.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños EP

Decisión última de Presidencia

Fuentes cercanas a los investigadores señalaron a HERALDO que la decisión definitiva de empezar la exhumación de las víctimas es del Ministerio de Presidencia y en estos momentos se encuentran a la espera de la misma para empezar, aunque todo está preparado.

“Nosotros hablamos con la directora de Patrimonio, sus asesores y con algunos forenses en marzo de este año, pero seguimos igual que entonces, sin que hayan empezado las exhumaciones”, señala Purificación Lapeña. “No tenemos constancia que hayan entrado a exhumarlos y la esperanza se va diluyendo”.

Precisamente, fuentes de Presidencia han asegurado a HERALDO que los forenses están realizando trabajos en el valle de Cuelgamuros con los restos de los de la Guerra Civil y esperan que puedan localizar los que buscan, si bien reconocen que las tareas son "complejas".

Mientras tanto, los miembros de Arico (Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido) van a reunirse en los próximos días para modificar los nuevos nombramientos tras la muerte de su presidente Miguel Ángel Capapé. Asimismo, han sido invitados por otra asociación situada en Toulouse (Francia) para explicar allí el proceso de las exhumaciones que han realizado en las tres provincias de Aragón y las dificultades con las que se han encontrado.