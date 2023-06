Lambán advierte que no participará en una campaña que busque "cavar trincheras"

El presidente en funciones de Aragón y secretario general del PSOE aragonés, Javier Lambán, ha mostrado este jueves su disposición a participar en la campaña electoral de las generales, pero ha advertido contra quien tenga la pretensión de "cavar trincheras", porque es "lo último que necesita España" y, en eso, ha añadido, "no me encontrarán".

En declaraciones a los medios, Lambán ha incidido en que estará a disposición de la dirección nacional del PSOE para hacer campaña, pero "se empieza a atisbar en el horizonte", ha dicho, que hay quien tiene la pretensión de que las elecciones se produzcan reavivando "conflictos e históricos" y "reproducir el episodio de las elecciones" de 1936, cuando "hay que darlos por definitivamente enterrados".

"Quien entienda que las elecciones han de producirse en esos términos, que no me busque porque no me va a encontrar" ni le tendrá a su disposición, ha subrayado, para ningún tipo de campaña electoral "de enfrentamiento entre españoles".

Además, preguntado por si acudirá el sábado al Comité Federal del PSOE, ha apuntado que es "insignificante" lo que haga ese día, y respecto a las la listas electorales, que por Zaragoza finalmente encabezará la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que se ha desentendido "explícitamente" de la elaboración, que tiene que dirigir la dirección nacional con la función "instrumental" de las direcciones provinciales, con lo que no expresará una opinión "ni favorable ni negativa".