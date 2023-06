Azcón buscará el apoyo de los demás partidos tras negarse Lambán a que el PSOE se abstenga en la investidura

Se vuelven a ver las caras el socialista Javier Lambán y Jorge Azcón (PP) diez días después de que las elecciones autonómicas marcaran en Aragón un cambio de ciclo político. Solo el popular puede gobernar y, aunque quiere hacerlo en solitario, necesitaría atar 34 escaños, seis más de los que tiene, para poder garantizar la estabilidad. La reunión ha sido cordial, pero ha finalizado sin acuerdo.

A las puertas del edificio Pignatelli, a pie de calle, Azcón ha señalado que Lambán le ha comunicado que los 23 diputados socialistas no se abstendrán en el pleno de investidura que hará presidente al líder popular. Deberá buscar, por tanto, el apoyo de los demás partidos, a los que prevé ir citando a la Cortes de Aragón. Irá de mayor a mayor, y empezará por Vox, si bien no ha adelantado aún la fecha del encuentro.

También ha asegurado Azcón que el barón socialista le ha dicho que "no tiene la intención de colaborar en la gobernabilidad de Aragón". "Hemos comprobado que Lambán ha hablado durante muchos años de la importancia de pactar entre PSOE y PP pero la realidad es que no está dispuesto, Se ha instalado en el no es no, y qué parte no has entendido", le ha reprochado. Esto supone, en opinión del líder popular, que "antepone e interés de su partido al de los aragoneses" por la elecciones del 23-J.

Ha pedido Azcón a Lambán que facilite el traspaso de poderes. Y ha hecho referencia a las vacantes en el salud, que "van a ocasionar problemas en los centros de salud" en ámbitos rurales. "Me preocupa que la DGA no tenga una alternativa y que no tenga nada pensado cuando hay decenas de miles de aragoneses que vayan a necesitar un médico en el territorio y que la DGA no pueda contratarlos", ha denunciado.

El encuentro, que ha comenzado a las 11.00 en el despacho del presidente de Aragón en el edificio Pignatelli, ha estado precedido por visiones confrontadas sobre a quién le correspondía tomar la iniciativa. Azcón tomó la iniciativa e informó, ante la junta directiva del PP-Aragón hace una semana, que había citado por carta a Lambán a las Cortes para pedirle la abstención de los 23 parlamentarios socialistas en su investidura y para iniciar el traspaso de poderes. Le recordó Lambán de forma indirecta, ante el Comité Regional del PSOE-Aragón el viernes pasado, que él sigue siendo el presidente y a él le correspondía convocarlo.

Ofreció Azcón el lunes una rueda de prensa en las Cortes para recriminar a Lambán su "rebeldía democrática" por no acudir a la cita. Este mismo miércoles se lamentaba ante la prensa de que seguía sin convocarle cuando, vía WhatsApp se informaba del encuentro que a las 11.00 ha comenzado.

La polémica ha salpicado, incluso, a la forma de comunicar el resultado de la reunión. Desde el gabinete de comunicación del PP-Aragón se aseguró que la DGA "vetó" la posibilidad de hacer declaraciones al término del encuentro con Lambán en la Sala de Columnas, "como es habitual en las visitas al presidente de la Comunidad autónoma". Así que Azcón acaba de hablar a pie de calle.

Desde el Gobierno de Aragón negaron que se veten las declaraciones de nadie y aseguraron que es "la norma habitual que se ha producido en otras ocasiones cuando se han celebrado reuniones del presidente con el candidato antes del relevo en el Gobierno". Hicieron referencia a la reunión previa a la investidura de Lambán el 1 de julio de 2015, con la popular Luisa Fernanda Rudi en funciones, donde Lambán no hizo declaraciones en el Pignatelli ni tampoco la entonces presidenta saliente. El barón socialista ha convocado a los medios en la sede del partido.