Lambán urge a Azcón a formar "cuanto antes" un Gobierno con 34 diputados con pactos "bien explicados y transparentes"

Javier Lambán quiere que "cuanto antes" Jorge Azcón llegue al Pignatelli porque es "lo que necesita Aragón". En su opinión, "estamos en disposición de exigirle que cuanto antes forme un Gobierno con 34 diputados que apoyen su investidura con pactos suscritos, bien explicados y transparentes". Ha reconocido el barón socialista que las urnas "han hablado claro" y su partido se dedicará a ejercer la oposición.

Entre las cuestiones por las urge que Azcón constituya pronto el nuevo Ejecutivo autonómico, Lambán ha hecho referencia a las necesidades de las empresas y a la prestación de servicios, pues "un gobierno en funciones puede hacer algunas cosas pero no todas". "Es imperativo que haya un gobierno", ha recalcado.

Sobre el traspaso de poderes, ha recordado que "en democracia es tan importante la forma como el fondo". "Hay una Ley del Presidente que establece cómo se tiene que llevar a cabo y ya se ha iniciado. Todos los consejeros están redactando los informes y no habrá ningún tipo de reticencia, sino todo lo contrario", ha asegurado. El único inconveniente por ahora es que "un traspaso de poderes se hace cuando el gobierno existe y tiene conformada una mayoría". Y ha recordado cómo él mismo "no hizo ruido" hasta que la tuvo. "Ahora Azcón no hace sino solicitar la abstención de todos los grupos. En un Gobierno la estabilidad no la dan las abstenciones. Un gobierno es estable cuando tiene 34 votos sobre pactos y compromisos concretos", ha reiterado.

Aunque la conversación con Azcón había sido "cordial", Lambán ha tachado de "desfachatez" que alguien que quiera gobernar para hacerlo "pida la abstención a quien las urnas han colocado como líder de la oposición". "El PSOE no se someterá al señor Azcón. Solo se someterá al interés de Argón, y si ese interés necesita en algún momento llegar a acuerdos con Azcón, no se nos caerán los anillos", ha zanjado.

¿Será la investidura antes del 23-J?

No le ha comentado Azcón a Lambán si prevé ir a la investidura antes de las elecciones generales, que se celebran el 23 de julio. "El tenía mucho interés en verme. Lo he recibido en mi despacho, que ya está vacío de fotografías familiares y recuerdos personales. Le he dicho que tengo ganas de irme de allí cuanto antes y de que haya un gobierno que impulse los temas. No me he dedicado a curiosear sobre cómo tiene sus conversaciones con otros grupos políticos", ha explicado.

"Lo de Maru Díaz, lo siento en el alma"

Se ha referido Lambán a a decisión de la podemista Maru Díaz, consejera de Ciencia en funciones, de no recoger su acta de diputada por el resultado de su partido el 28-M. "Lo siento en el alma. Es una mujer competente, que ha desarrollado una labor fantástica en la DGA y las urnas han sido profundamente injustas con su trabajo", ha señalado. No descarta que algún día los dos compartan militancia.

Muy crítico se ha mostrado con la socialista Amparo Rubiales, que ha llamado a Elías Bendodo, coordinador general del PP Nacional, "judío nazi". Esas declaraciones son "reprobables y no las puede compartir ningún demócrata en España", ha defendido.