Maru Díaz deja la política tras “el mensaje contundente” de las urnas

La debacle electoral sufrida por Podemos-Aragón en las elecciones autonómicas y municipales ya se ha cobrado la renuncia de su máxima responsable, Maru Díaz. A través de las redes sociales, acaba de anunciar este jueves que renuncia a su acta de diputada y que abandonará el liderazgo del partido tras las elecciones generales del 23 de julio. “Soy consciente de que las urnas nos mandaron un mensaje claro y contundente y por ello, en coherencia, considero que es el momento de dar un paso atrás”, afirma.

Su decisión la ha tomado tras “analizar y reflexionar” el resultado del 28-M, que no tiene reparos en calificar de “nefasto”, dado que solo consiguieron mantener uno de sus cinco parlamentarios en las Cortes y su presencia institucional en Aragón se completa con solo cinco concejales. Ante su mutismo desde la noche electoral, justifica que por deformación profesional como filósofa necesitaba “pensar y hacerlo lento” porque, admite, la “sorpresa por no haber visto venir semejante tsunami”.

Maru Díaz señala que es el momento de asumir responsabilidades y que, a su juicio, pasan por no recoger el acta de diputada el próximo día 23, cuando se constituyan de nuevo las Cortes, y dejar de ser coordinadora de Podemos-Aragón tras las elecciones generales. “Será la militancia soberana la que elija el nuevo rumbo que tiene que tomar nuestra organización”, sostiene antes de añadir que en las derrotas “hay que ser valientes y saber echarse a un lado en pos de la esperanza” en la que, confía, “está por venir”.

No obstante, en su despedida pública defiende la gestión realizada durante los últimos ocho años, primero en la oposición y en la última legislatura como consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. “Sé que dejo u Aragón mejor del que me encontré cuando entré en política y eso ha sido gracias a muchísimas personas que se han dejado la piel y que me llevo en el corazón”, apunta.

El hecho de que abandone sus cargos públicos, aclara, no quiere decir que renuncie a su implicación porque, apostilla, “sé que se hace política desde cada rincón de nuestra vida, por eso seguiré haciendo política, aunque no sea ya desde la primera fila”.