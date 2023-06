Gabriel Atarés: “ Tengo una base fundada para escribir sobre el mal”

¿Quién es Gabriel Atarés?Buena pregunta. Soy un funcionario de Policía Nacional que vive en Huesca desde hace muchos años. Soy una persona muy tranquila y amante de la naturaleza

Hace más de 20 años aprobaste dos oposiciones a funcionario público que nada tienen que ver con tu licenciatura. ¿Por qué tomaste esa decisión?De alguna forma va conectado. Yo siempre he tenido un amor por los libros y estudié filología por eso, porque me gusta mucho sobre todo la literatura y, por otro lado, también me gustaba la policía nacional. He sido policía vocacional y necesitaba una carrera para poder opositar a la policía. Tenía las dos cosas muy claras: que me gustaba la literatura y la carrera de filología hispánica y que al mismo tiempo quería ser policía nacional.

¿Tu trabajo te ayuda a la hora de escribir?100% que sí. Siempre me he dedicado, dentro de la policía nacional, a labores de investigación. No he hecho nunca otra cosa, no he hecho tareas de gestión ni de otro tipo. Constantemente estoy relacionándome con gente, con buenos, malos, con gente con problemas. Entonces claro, hay un montón de experiencias y vivencias que transmiten y que son muy interesantes.

¿Por qué un policía se pone a escribir?Leer me ha gustado siempre mucho, desde pequeñito. Yo creo que eso es lo que en un momento determinado me lleva a componer. Antes también me gustaba hacer canciones, cuando era un chaval, y en mis ratos libres me salía sentarme delante de un papel y reflejar ahí lo que sentía. Mi trabajo me deja un poso tanto de las cosas buenas como de las de las malas y eso de alguna forma me sale a la hora de escribir.

Acabas de publicar tu primera novela, ‘Sipán’. ¿Qué esconde este libro?Muchas cosas. La verdad que incluso como género literario yo me imagino que quien se acerque a Sipán, no tendrá muy claro a qué genero se refiere. Hay un poco de novela negra, hay una historia de fondo con malos muy malos y con personas que sufren y que se enfrentan a ellos. Pero eso es una parte mínima de la novela. Gira en torno a una serie de valores que yo tengo muy asentados en mi propia forma de pensar en torno al valor de las cosas sencillas, a la felicidad de vivir en el campo, de escuchar a las personas, de no vivir tan deprisa como se vive hoy en día.

¿Por qué Sipán?Yo soy un apasionado de la naturaleza. El que sale en la portada soy yo, bañándome en un río al lado de Sipán, a 500m con mi perro. Sipán es un lugar que me encanta. En verano me voy al medio día, me baño, paseo... La naturaleza que describo en la obra es de esa zona. Es muy bonita y rica, por eso elegí Sipán.

En ‘Sipán’ se produce un encuentro entre la naturaleza, el amor y la muerte. ¿Son estos tres elementos el eje central de la historia?De alguna forma, la muerte también forma parte de la vida, de la existencia. Y la naturaleza, lo mismo. La historia transcurre en un año, como un periodo vital completo.



En su historia hay un diablo…El tema del ogro representa la maldad que está en la sociedad y de la que no podemos huir. Yo, desgraciadamente, por mi oficio, he visto muchas cosas desagradables que te marcan y a la hora de hacer un personaje tengo una base fundada para escribir sobre el mal.