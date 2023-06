Alumnos ante la Evau de Zaragoza: "Estos días se están haciendo cuesta arriba"

Daniel, Eduardo, Lucía, Marina y Rubén pasan entre apuntes, libros y largos ratos en la biblioteca las últimas horas antes de enfrentarse a la Evau, la prueba que determinará sus siguientes pasos académicos. Todos ellos son alumnos del instituto Ramón Pignatelli de Zaragoza y durante las últimas semanas han ido intercalando la presencia en clase, fundamentalmente para "resolver dudas", con el estudio en casa y también algunos ratos de desconexión, más que necesarios tras la intensidad del curso que acaban de terminar.

"Está siendo un año duro. Me lo habían pintado ya así, pero no me lo imaginaba a tales dimensiones", reconoce Daniel Hernández, quien confía en sacar "la mejor nota posible" para tener "todas las puertas abiertas". "Me he hecho un calendario con todas las asignaturas y lo que tengo que estudiar de cada una. Estoy mañana y tarde", apunta. Ayuda, según señala, el hecho de que le sea fácil memorizar y, además, apuesta por ir a la biblioteca para evitar desconcentrarse con el móvil: "Ver a otros estudiando me motiva".

Este joven de 18 años tiene dudas sobre cómo le irá el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y el de Historia. De ello puede depender su futuro. Quiere cursar Publicidad y Relaciones Públicas, pero aún no ha decidido si lo hará en la Universidad San Jorge (USJ) o se irá fuera.

"Ha sido un curso duro, pero si te organizas y lo llevas al día, puedes sacarlo", apunta Lucía Castán, que ha cursado el bachillerato de Ciencias de la Salud en el mismo centro. En su caso, no va con excesiva presión, puesto que quiere cursar Bioquímica y Biología Molecular en Castellón y la nota de corte estos últimos años ha sido de 5. "Tengo ganas de cambiar de aires, conocer gente nueva y ver si soy capaz de arreglármelas viviendo sola, pero me da pena dejar a mis amigos y mi familia aquí", apunta en relación a su futuro. Respecto al examen, está estudiando unas cuatro horas al día. En casa se centra en los temarios de memorizar y para los "ejercicios e idiomas" ha estado acudiendo a clase a repasar.

Marina Royo también tiene previsto irse fuera de Zaragoza. "Quiero estudiar Relaciones Internacionales en Sevilla o Estudios Globales en inglés en Salamanca", especifica. En su caso, recalca que el temario de este año "no es complicado", pero sí que lo es "llevarlo todo al día". "Yo soy muy de última hora y se lleva mal. Es constantemente estrés y angustia por los exámenes", puntualiza. Especifica que los últimos días se le han hecho un poco "cuesta arriba", pero espera que salga bien.

Aunque Rubén Fernández, de 17 años, empezó "bastante bien" el curso, tuvo un pequeño bajón en el segundo trimestre y el tercero volvió "a remontar". "La verdad es que estoy un poco angustiado. Me da miedo Inglés porque se me da muy mal", reconoce. Estos días se está levantando a las 8.00 y estudia hasta las 13.00. "Por la tarde, me pongo otras dos horas a repasar", detalla. Todo ello con el objetivo de matricularse en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Eduardo Dumitrache, de 17 años, también ha estudiado el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Sin embargo, a diferencia del resto, no siente apenas presión puesto que pretende matricularse en el grado superior de Márquetin. "Es más corto y se consigue más experiencia laboral. Además, te puede dar un puesto de trabajo", señala este joven que espera aprovechar el verano para sacarse la parte teórica del carnet de conducir y también el certificado de B2 en inglés. "Me permitirá convalidar una asignatura del grado superior", indica.

Una vez terminen la Evau, la mayoría disfrutarán de unas merecidas vacaciones en Salou antes de averiguar qué les depara el futuro.